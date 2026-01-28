TACO търговия: Тръмп изпълнява само една от четири заплахи за мита

За по-малко от три седмици американският президент Доналд Тръмп отправи четири заплахи за мита, които обикновено биха разтърсили инвеститорите, стресирали главните изпълнителни директори и накарали икономистите на бегом да коригират прогнозите си за растежа.

Но вместо това финансовите пазари и мениджърите само свиха рамене след последните предупреждения, засягащи търговските партньори на Иран, страните, подкрепящи Гренландия, както Канада и Южна Корея. За тях заплахите са само думи, които да спечелят преимущество или да променят нечие поведение – нищо, което в действителност президентът би изпълнил.

Според нов анализ на Вloomberg Economics (ВЕ) не е съвсем вярно, че Тръмп винаги подвива опашка (от Trump always chickens out, или TACO). По-скоро почти винаги: той изпълнява само около една трета от заканите си. Около 43% от заплахите се оттеглят впоследствие – понякога с обявяването от самия Тръмп на привиден успех – или изобщо не влизат в сила.

Никол Гортон-Каратели и Крис Кенеди от Bloomberg Economics са анализирали 49 заплахи за мита, които е отправил президентът, или търговски разследвания, които е инициирала администрацията във Вашингтон от изборите през ноември 2024 г. до тази неделя (бройката не включва последната му цел – Южна Корея). Над половината от заплахите не са били приложени докрай, установяват от ВЕ.

Така изглежда разбивката на това как са били осъществени неговите закани:

Разбивка на заплахите за мита на Доналд Тръмп. Графика: Bloomberg LP

При анализа на всички 49 закани тези, които са напълно осъществени или във връзка с които тече разследване, са в периода февруари-септември.

Разбивката по месеци също така показва, че заплахите на Тръмп намаляват към края на годината, тъй като притесненията за това как ще се отразят, натежават на представянето в социологическите проучвания.

Представяне по месеци на резултатите от заплахите за мита. Графика: Bloomberg LP

„Моделът не е идеален“, посочват Гортон-Каратели и Кенеди в бележка към проучването. „Като цяло виждаме, че Тръмп оттегля най-привличащите вниманието заплахи, които обикновено са тези, които драстично биха увеличили американските ефективни митнически ставки или биха заплашили търговското примирие с Китай“, се казва още.