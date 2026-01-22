Deutsche Boerse придобива платформата Allfunds в сделка за 5,3 млрд. евро

Deutsche Boerse договори придобиването на европейската платформа за дистрибуция на фондове Allfunds за около 5,3 млрд. евро в брой и в акции, предава Bloomberg.

Германският борсов оператор сключи сделка за закупуване на Allfunds за 8,80 евро на акция, се казва в съобщение в сряда, което потвърди по-ранна информация на агенцията. Сумата се състои от шест евро в брой за всяка акция на Allfunds, 0,0122 акции на Deutsche Boerse за всяка акция на Allfunds и дивидент в брой в размер на 0,29 евро за всяка акция на Allfunds, който ще бъде изплатен през май.

През ноември Deutsche Boerse заяви, че е отправила необвързваща оферта, оценяваща Allfunds на около 8,80 евро на акция, и е започнала ексклузивни преговори със съвета на директорите на целевата компания.

Преди повече от две години Allfunds проучваше интереса на компании за частни капиталови инвестиции към придобиването ѝ, но по-късно се отказа от преговорите, тъй като смяташе, че получените оферти не отразяват напълно перспективите ѝ за растеж, съобщи тогава Bloomberg News.

Deutsche Boerse, която има пазарна капитализация от близо 40 млрд. евро, обмисляше възможна оферта за Allfunds през 2020 г., съобщи Bloomberg News. Allfunds осъществи първично публично предлагане на следващата година. През 2023 г. Euronext направи индикативна оферта в размер на 5,5 млрд. евро, но в крайна сметка се отказа от нея.

Allfunds предоставя на фонд мениджърите и дистрибуторите системи за търговия и изпълнение, анализи на данни и услуги по съответствие. Активите под управление на компанията към края на септември възлизаха на 1,7 трлн. евро. Софтуерът ѝ позволява на клиентите ѝ да преглеждат и търгуват с различни инвестиционни фондове чрез централизирана платформа, както и да предоставят на фондовите дружества инструменти за отчитане, с които да проследяват активите и потоците на фондовете.

Според сайта на компанията частният инвестиционен фонд Hellman & Friedman и френският кредитор BNP Paribas притежават общо 49% от акциите на Allfunds.