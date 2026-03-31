Петролните компании ще приберат 24 млрд. евро неочаквана печалба от европейските шофьори

Големите петролни компании ще реализират неочаквани печалби от 24 млрд. евро от европейските шофьори около влиянието на конфликта в Близкия изток, показва нов анализ, цитиран от Clean Technica.

Анализът на Transport & Environment (T&E) показва, че петролните компании вече са реализирали свръхпечалба от 1,3 млрд. евро.

T&E призовава Европейския съюз (ЕС) да въведе данък върху свръхпечалбите и да използва средствата, за да подпомогне европейците, за да ограничи негативните ефекти от бъдещи шокове при цената на петрола.

„За пореден път проблемите на шофьорите са печалба за петролните компании. Петролните компании имат всички стимули да държат Европа зависима от изкопаемите горива, тъй като те са тези, които печелят от скоковете в цените. ЕС трябва да възстанови данъка върху свръхпечалбата и да инвестира приходите в електрификация и възобновяеми енергийни източници, които най-накрая ще прекъснат този цикъл“, посочва Даниел Куигин, старши съветник в T&E.

Рафинериите и дистрибуторите ще генерират 24 млрд. евро извънредна печалба от автомобилните горива в Европа до края на 2026 г. Източник: T&E

След старта на американско-израелските атаки срещу Иран на 28 февруари цените на петрола се повишиха бързо. До 23 март средните цени на бензиностанциите в ЕС достигнаха 2,06 евро за литър за дизел и 1,89 евро за литър за бензин. Зареждането на 55-литров резервоар с дизел сега струва почти 27 евро повече, отколкото преди началото на конфликта, и с 15 евро повече за бензинов автомобил.

През 2022 г. ЕС въведе 33% такса върху печалбите от изкопаеми горива. Това доведе до приходи от приблизително 28 млрд. евро между 2022 г. и 2023 г. Механизмът съществува и трябва да се използва отново, изтъква T&E.

Маржовете при рафинирането на дизел в Европа изпреварват тези в други региони, което отразява структурния недостиг на вътрешен рафиниращ капацитет. За разлика от това, маржовете при преработването на бензин са по-ниски поради високите запаси в САЩ и Европа, както и слабото сезонно търсене.

ЕС остава структурно по-зависим от вноса на дизел, отколкото от вноса на бензин.