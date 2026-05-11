AI спори сам със себе си за бъдещето на професиите

Цифрите, които изследователите използват, за да прогнозират кои работни места могат да бъдат изместени от изкуствения интелект, може да са ненадеждни. Вината отчасти може да е на самия AI, пише Wall Street Journal.

Опасенията за това как AI ще се отрази на пазара на труда се превърнаха в един от най-належащите икономически въпроси на нашето време, а разбирането на ограниченията на всяка прогноза е от решаващо значение. Политиците искат да знаят кои работници могат да загубят работата си и се нуждаят от подкрепа. Училищата, учениците и родителите искат да знаят кои професии биха могли да бъдат „устойчиви на AI“.

За да оценят кои работни места биха могли да бъдат изложени на риск, икономистите създават „оценки за излагане на риск“, използвайки базирана на задачи рамка. Министерството на труда на САЩ поддържа база данни за това, което работниците в различните професии действително правят: пекарите трябва да месят тесто и да го слагат във фурната, финансовите анализатори трябва да оценяват компаниите и т.н. Изследователите се опитват да определят кои от тези задачи изкуственият интелект би могъл значително да ускори.

Колкото по-голям е делът на задачите, които AI може да изпълнява, толкова по-изложена на риск е тази позиция. Тези оценки станаха широко разпространени, появявайки се в изследователски бележки, консултантски доклади и доклади за застъпничество за политики.

Изследователите разполагат с три основни начина за изготвяне на оценки за излагане на риск: човешки оценители, които ръчно оценяват колко добре AI се справя с различни задачи; анкети сред работници, които използват AI платформи; или самите AI модели. Всеки от тях има недостатъци. Човешките оценки могат да бъдат силно субективни. Проучванията сред служителите отразяват само потребителите на една платформа, които може да не представляват по-широката работна сила.

Третият вариант – изкуственият интелект да класифицира кои задачи са най-уязвими от изкуствения интелект – има свой собствен, уникален набор от проблеми.

Това е едно от заключенията от ново проучване, публикувано миналия месец на сайта на неправителствената организация National Bureau of Economic Research. Икономистите Мишел Ин и Хоа Ву от Северозападния университет и Клаудия Персико от Американския университет питат три AI модела – ChatGPT-5 на OpenAI, Gemini 2.5 на Google Deepmind и Claude 4.5 на Anthropic – кои професии са най-силно изложени на AI и често получават широко вариращи отговори.

Изследователите установяват, че Claude например е оценил счетоводителите като силно уязвими към AI, докато Gemini им е присвоил много по-ниска степен на излагане на риск. Други професии, по които моделите не са съгласни относно уязвимостта към AI, включват мениджърите в рекламния сектор и главните изпълнителни директори. Отговорите на ChatGPT и Gemini съвпадат най-много едни с други, но все пак моделите не са на едно мнение в около една четвърт от случаите.

Някои от тези различия се дължат на разликите в моделите, но икономистите откриват и доказателства, че оценките са били частично повлияни от това кои работници вече използват AI. Ранните потребители, като финансовите анализатори, използват AI интензивно, генерирайки повече данни за обучение за бъдещи модели на AI, а това от своя страна влияе върху това как моделите класифицират тази професия.

Проблемът, казват икономистите, е, че някои политици и работодатели може да не приемат тези оценки с необходимата доза скептицизъм. (Тяхното проучване, като работен документ, все още не е преминало през рецензии.)

Честно казано, несъгласието между различните версии на една бързо развиваща се технология не е непременно изненадващо. Още повече, не е ясно дали AI е по-добър, или по-лош при измерването на риска в сравнение с другите обичайни методи.

Като първа стъпка икономистите смятат, че изследователите трябва да разгледат различни модели, а не само един, и да бъдат откровени относно това колко несигурни могат да бъдат показанията за риска, генерирани от AI. В крайна сметка, казват изследователите, проучванията за това как AI се прилага в действителност в икономиката и за какви задачи се използва биха могли да дадат по-добри отговори за това колко изложени на риск са различните професии.

„Лично аз не бих се доверил само на един показател, за да кажа: „О, трябва да сменя работата си“ или „Трябва да сменя специалността на детето си“, казва Йин, един от авторите на проучването.