Китай одобри първата партида от вноса на чипове Nvidia H200

Китай одобри първата партида от вноса на чипове за изкуствен интелект (AI) Nvidia H200, съобщи Ройтерс, позовавайки се на вътрешни източници. Този ход бележи промяна в позицията на Пекин, който се стреми да балансира нуждите си от изкуствен интелект с насърчаването на вътрешното развитие.

ByteDance, Alibaba и Tencent са получили разрешение да закупят общо над 400 хил. чипа H200, а други компании вече се нареждат на опашката за последващи одобрения, посочват източниците. Разрешението е било дадено по време на посещението на главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг в азиатската страна тази седмица.

Китайските министерства на промишлеността и търговията, както и Nvidia, все още не са отговорили на исканията за коментар по темата. ByteDance, Alibaba и Tencent също не са коментирали въпроса.

H200, вторият по мощност AI чип на Nvidia, се превърна в основна точка на напрежение в отношенията между САЩ и Китай. Въпреки силното търсене от страна на китайските фирми и одобрението на САЩ за износ, колебанието на Пекин да разреши вноса беше основната пречка за доставките.

По-рано този месец САЩ официално дадоха зелена светлина на Nvidia да продава H200 в Китай, където компанията отчита силен интерес. Въпреки това местните власти имат последната дума дали да разрешат доставката.

През последните седмици не беше ясно дали Пекин ще даде одобрение, тъй като правителството иска да балансира между задоволяването на нарастващото вътрешно търсене на усъвършенствани AI чипове и подкрепата на местната полупроводникова индустрия.

Все още не е ясно колко още компании ще получат одобрение за следващите партиди и какви критерии използва Пекин, за да определи допустимостта.