Перфектна буря очаква Кевин Уорш във Федералния резерв

Спечелването на одобрение от Сената е лесната работа. Пътят на Кевин Уорш да стане следващият председател на Федералния резерв на САЩ в средата на май, когато изтича мандатът на Джером Пауъл, е на практика разчистен.

Истинското предизвикателство пред него е перфектната буря, обхванала паричната политика, пише Investing.com.

Макро заплахите включват сътресенията заради конфликта в Близкия изток, енергийният шок, засилващият се инфлационен натиск и ефектите върху търговията от митническите бариери. Той също така ще отговаря за политиката във време на огромен и нарастващ федерален дълг. Следва и искането на президента на САЩ Доналд Тръмп за намаляване на лихвите.

Всички тези фактори ще изпитат решимостта на Уорш много повече от изслушването за потвърждаването му на поста.

Засега пазарите очакват Федералният резерв да задържи лихвените проценти. Според фючърсите текущата целева лихва по фондовете на Федералния резерв ще остане в диапазона от 3,50% до 3,75% до края на годината.

Защитата на стабилна политическа позиция, ако инфлацията се повиши, ще бъде трудна в настоящата среда. Аргументите за намаляване на лихвените проценти ще бъдат още по-трудни в момент, когато цените на енергоизточниците растат и това води до ускоряване на общата инфлация.

Предположение за това, което предстои, се появи в данните за потребителските цени през март. Резултатът е годишно увеличение от 3,3% - двугодишен връх и рязък скок спрямо ускорението от 2,4% през февруари. Бързо поскъпващите енергоносители са причината за повишението.

Оптимистичната перспектива е, че енергийният шок е временен и че темпът на ръст на цените ще се забави скоро. Само че със задълбочаването на кризата в Близкия изток това изглежда все по-малко вероятно.

Да си спомним как Федералният резерв прогнозираше, че инфлационният шок от 2021-2022 г. ще бъде временен и умерен, което се оказа една от най-големите грешки от десетилетия. Твърдението, че този път нещата са различни, е трудно да се защити.

Ясно е, че колкото по-дълго цените на енергоносителите останат високи, толкова по-голям е рискът по-високата инфлация да се вкорени в икономиката.

За контекст на това, което може да се развива, The Capital Spectator генерира прогноза, като използва основен модел, за да проектира краткосрочните перспективи. Не е изненадващо, че моделирането показва, че основната инфлация вероятно ще се ускори и ще се задържи над 4% в обозримо бъдеще.

С други думи, двигателят на инфлационния шок в световната икономика са енергията, храните и стоките в по-широк смисъл.

Централните банки често се борят с инфлацията, която се корени в тези фактори, поради което Федералният резерв дава приоритет на основната инфлация като своя цел.

Предвид предизвиканите от войната промени в инфлационния фон, намаляването на лихвите ще бъде трудно за Уорш пред колегите му в борда на Федералния резерв. Това може да създаде нов конфликт с Тръмп, който публично настоява за намаляване на лихвите.

Един сценарий, при който намаляването на лихвите може да стане прагматично, е ако енергийният шок отслаби растежа повече, отколкото повиши инфлацията. В този случай Федералният резерв може да се опре на мандата си за максимизиране на заетостта като оправдание за облекчаване на паричната политика.

Единствената сигурност в момента е, че решение на дилемата на Федералния резерв изглежда малко вероятно да се намери скоро. Ормузкият проток остава затворен, което блокира приблизително 20% от световните потоци от доставки на петрол.

Накратко, истинското изпитание за Федералния резерв не е гласуването на Кевин Уорш, а бурята, която го чака от другата страна.