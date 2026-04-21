Кандидатът за нов председател на Фед се зарече, че няма да бъде марионетка на Тръмп

Кевин Уорш, номинираният от американския президент Доналд Тръмп кандидат за нов председател на Федералния резерв, заяви, че ще действа независимо, ако оглави финансовата институция.

„За мен е чест, че президентът ме номинира за тази позиция и ако бъда утвърден като следващ председател на Федералния резерв, ще действам независимо“, каза финансистът по време на изслушване пред банковата комисия на Сената, цитиран от Bloomberg.

Той каза това в отговор на въпрос от сенатора от Луизиана Джон Кенеди дали би бил „марионетка“ на държавния глава. „Абсолютно не“, отговори Уорш.

Кандидатът също така твърди, че Тръмп не е искал от него да се ангажира с конкретни решения за лихвените проценти.

„Президентът нито веднъж не ме е молил да се ангажирам с конкретно решение за лихвените проценти“, каза Уорш. „И дори да беше, никога не бих се съгласил.“

Кевин Уорш постави силен акцент върху значението на независимостта на централната банка в своето встъпително изявление. Напоследък се засилват опасенията относно способността на американската централна банка да определя лихвените проценти без влияние от Доналд Тръмп, който от месеци призовава финансистите да намалят лихвите рязко.

По-рано тази година председателят на Фед Джером Пауъл публикува видеоизявление, в което съобщи, че Министерството на правосъдието разследва дали той е излъгал по време на изслушване в Конгреса миналата година по темата за ремонта на централата на банката. Пауъл заяви, че разследването е факт, защото Фед не е намалил лихвените проценти толкова, колкото президентът е искал.

Острите реплики на Тръмп, опитът му да уволни члена на Управителния съвет на Фед Лиса Кук и разследването на Министерството на правосъдието засилиха опасенията, че той може да има влияние върху новия председател и че той може да подтикне останалите членове на централната банка да намалят лихвите повече, отколкото биха направили иначе.

През последните десетилетия Федералния резерв ревностно пази своята независимост. Икономическите изследвания показват, че държавите, чиито централни банки функционират без намеса от политици, обикновено постигат по-стабилни цени и по-добри икономически резултати.

Борбата с инфлацията

В рамките на изслушването Кевин Уорш заяви, че централната банка се нуждае от нова рамка за справяне с устойчивата инфлация, без да дава повече конкретни подробности.

Той обвини Фед, че е позволил на инфлацията да се ускори след пандемията от Covid-19, и заяви, че бързо растящите цени все още са проблем за американците.

„Вярно е, че инфлацията е по-малко проблематична - тоест темпът на изменение на цените е по-слаб, отколкото преди няколко години - но работещите усилено американци без съмнение я усещат“, каза кандидатът за председател на Фед. „Мисля, че това показва нужда от промяна в провеждането на паричната политика. Това означава различна, нова рамка за инфлацията.“

Уорш не уточни какво означава това за лихвените проценти.

Способността на финансиста едновременно да успокои Белия дом и да запази доверие сред инвеститорите по отношение на борбата с инфлацията се смяташе за ключов тест за него преди изслушването.