Иранските ракети по най-големия завод за LNG в Катар са преминали защитата на Patriot

Ракетите, с които Техеран удари по най-големия завод за производство на втечнен газ в света - на катарската компания Qatar Energy, са преминали през защитата на системите за противовъздушна отбрана Patriot, съобщиха източници на Financial Times. Техеран използва едни от най-модерните си ракети в отговор на удара по газовото поле "Южен Парс", нанесен от Израел.

Заради атаката в края на седмицата цената на газа на нидерландската борса TTF се повиши до около 60 евро за мегаватчас. Търговията и тази сутрин (23 март) започна нервно и за кратко докосна нивото от 63 евро за мегаватчас.

Изявленията на американския президент Доналд Тръмп за петдневно енергийно примирие, докато траят преговори за прекратяване на огъня, обаче обърнаха тенденцията. В пост в своята социална мрежа Truth Social той написа, че в последните два дни е имал "много добри" разговори с иранската страна.

"Разговорите продължават през седмицата и затова инструктирах Министерството на войната да спре всички удари по ирански енергийни съоръжения и инфраструктура за срок от пет дни", посочи Тръмп. В същото време иранското Министерство на външните работи отрече да се водят преговори със САЩ.

След това изявление цената на петрола се понижи с над 7%, търговията с газ в Европа малко по-предпазливо последва тази тенденция, но към 15 часа българско време природният газ вече се търгува за 55 евро за мегаватчас, или спад от почти 8 на сто.

Засега Ормузкият проток изглежда остава затворен, макар че има данни, че два индийски газовоза са преминали през блокадата. Търговците на TTF обръщат внимание и на сериозните разрушения, които нанесоха иранските ракети по газовата инфраструктура в Катар, като очакванията са, че ще са нужни години за възстановяване. Цената е под натиска и заради почти празните газохранилища в Европа - до под 29% от капацитета им по данни на Gas Infrastructure Europe. В последните четири години в края на зимния сезон газохранилищата в Европа са пълни до средно около 40-41% от капацитета си.

Зимата обаче беше по-студена, а цената на газа за лятото - значително по-ниска в очакване на още количества газ на пазара от Катар и други производители.

Източници на Bloomberg съобщават още, че Обединените арабски емирства (ОАЕ) поддържат работата на своя най-голям завод за износ на минимално ниво, но с готовност за бързо подновяване, когато пътят на танкерите бъде отворен.

В Европа една от най-засегнатите държави от прекъсването на катарските доставките е Италия. Според източници на Bloomberg в момента италианската Eni преговаря за допълнителни количества газ с Алжир. Едно от условията на алжирската Sonatrach обаче е част от доставките да преминат през спот пазарите, където цената e по-висока.

Не е ясно дали Рим се е съгласил на условията, но според Bloomberg през тази седмица може да се очаква посещение на италианския премиер Джорджа Мелони в Алжир.

Sonatrach доставя газ за Европа (основно Италия и Испания) през газопроводи по дъното на Средиземно море. Италия обаче диверсифицира доставките и с втечнен газ по дългосрочен договор с Катар.