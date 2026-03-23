Цената на сорта Брент се срива с 14% след нови коментари на Тръмп за Иран*

Президентът е наредил на американските въоръжени сили да отложат за пет дни всички удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура

13:52 | 23.03.26 г. 4
Снимка: Bloomberg L.P.
Фючърсите върху суровия петрол сорт Брент рязко поевтиняват, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да отложат за пет дни всички удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура, предава Bloomberg.

В резултат цената на световния бенчмарк спада с над 14% до ниво от 96 долара за барел. Цената на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) също тръгна надолу.

Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че САЩ са провели ползотворни разговори относно пълното прекратяване на военните действия в Близкия изток. Той добави, че дискусиите ще продължат през цялата седмица.

Енергийните пазари са в състояние на шок от началото на конфликта в края на февруари, когато жизненоважният морски път през Ормузкия проток беше практически блокиран. Блокадата доведе до това, което Международната агенция по енергетика (МАЕ) описа като най-голямото прекъсване на доставките на петрол в историята, докато цените на горивата скочиха дори по-бързо от тези на суровия петрол.

Деескалацията на напрежението може да доведе до възобновяване на част от тези доставки, макар че много ще зависи от това колко скоро собствениците на кораби ще са склонни да възобновят плаването през ключовия проток.

Коментарите на Тръмп бяха направени, след като през уикенда президентът постави 48-часов ултиматум за „пълно отваряне“ на Ормузкия проток. Техеран отговори със заплаха, обявявайки, че ще затвори „напълно“ водния път и ще го минира.

*Данните са актуални към 13:40 ч. българско време.

Последна актуализация: 13:53 | 23.03.26 г.
цена на петрола кризата в Иран
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Az_Kocho
преди 58 минути
До: Скъсана_Ушанка....Прав си, но и който си напазарува злато и сребро сега продава на промоция, хахахах
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
Да, борсата "позеленя" рЕзко. )) Да видим докога ще е. Който напазарува на промоция преди обяд на Европейските борси - честито. :)
гъбко
преди 2 часа
До: bgmarcus ... не бъркай персийският народ и държава с кликата на аятоласите !!
bgmarcus
преди 2 часа
Погледнете, моля, дали е слънчево, преди да се радвате, че Персите май не са потвърдили нещо подобно. А и каишката на Тако я дърпа друг от Средиземно море. Пак ca манипулации на тема фондовата борса.
Финанси виж още