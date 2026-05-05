Американската армия иска оръжейните ѝ системи да комуникират помежду си

Министърът на отбраната на САЩ Дан Дрискол събира водещи компании в областта на отбраната, както и Palantir Technologies Inc. и Anduril Industries Inc., в опит да накарат оръжията да комуникират по-добре помежду си и да интегрират по-тясно изкуствения интелект, съобщава Bloomberg.

Инициативата е вдъхновена от скорошно пътуване на Дрискол до Германия, където той сам се уверил в един вековен проблем: технологиите на армията често работят изолирано. Интегрирането на системи обикновено изисква персонализирана инженерна работа, което забавя операциите и ограничава скоростта, с която могат да бъдат внедрени нови инструменти.

Дрискол се срещна с представители на украинската армия, които вече използват система с отворена архитектура, което предизвика „момент на прозрение“.

„Доколкото ни е известно, нищо от такъв мащаб никога не е било хакнато по подходящ начин, в партньорство с всички тези компании във всяка индустрия, във всеки контекст, никога преди, никъде по света“, изтъква Дрискол.

Първоначално фокусът ще бъде върху оръжия за противовъздушна отбрана, дронове и ракети. Армията на САЩ вече ще разполага с над 50 оръжия за първия етап от усилията, включително някои бойни машини.

Сред участниците са Lockheed Martin Corp., Northrop Grumman Corp., RTX Corp., Boeing Co. и General Dynamics Corp. Към тях се присъединяват L3Harris Technologies Inc., Perennial Autonomy, Palantir и Anduril, чиято платформа за командване и контрол Lattice ще служи като „валидатор“, за да се гарантира, че проектът работи.

Инициативата има за цел също така да подчертае нов начин на действие в Пентагона под ръководството на президента Доналд Тръмп, който изисква от най-голямата армия в света да възприеме по-скоро манталитет на стартъп компания. Има много по-голяма нужда за ускоряване на промените, които в миналото отнемат години или дори десетилетия.

Дрискол е възложил задача на главния технологичен директор на армията, Алекс Милър, да накара компаниите да се явят във Форт Карсън, Колорадо, и да разблокират системите си, за да могат да комуникират с други системи. Програмата ще отвори вратата и за по-добро интегриране на изкуствен интелект и ще подпомогне вземането на решения на бойното поле, като същевременно държи човека в течение на случващото се, изтъква Дрискол.

Армията на САЩ традиционно купува затворени оръжейни системи и плаща за „специализирани интеграции“ чрез инженерни услуги, посочва Милър.