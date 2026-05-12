Сенатът на САЩ утвърди Кевин Уорш за член на Управителния съвет на Фед

Сенатът на САЩ одобри номинацията на Кевин Уорш за Управителния съвет на Федералния резерв във вторник, като се очаква отделно гласуване по-късно тази седмица за утвърждаването му като председател, предава Bloomberg.

Решението, което бе прието с 51 срещу 45 гласа, дава на Уорш 14-годишен мандат в борда на централната банка.

Очаква се гласуването за председателския пост да се проведе в сряда. Мандатът на ръководителя на паричния орган е четири години.

Сенаторите се разделиха предимно по партийни линии, като демократът Джон Фетърман от Пенсилвания се присъедини към републиканците в подкрепа на номинацията на Уорш за член на борда.

Одобрението на Кевин Уорш идва на фона на продължаващия натиск от президента Доналд Тръмп върху Фед да намали лихвените проценти. Това обаче става по-трудно, тъй като инфлацията се ускори през април заради ценовия шок, причинен от войната на САЩ и Израел в Иран.

Одобрението на Уорш беше почти сигурно, след като сенатор Том Тилис, републиканец от Северна Каролина, оттегли блокадата си върху номинациите за Фед. Тилис предприе този ход, след като Министерството на правосъдието прекрати разследването срещу настоящия председател Джером Пауъл, свързано с надхвърляне на разходите при ремонта на сградата на Фед.

Тилис, Пауъл и много демократи определиха разследването срещу председателя на Фед като опит на администрацията на Тръмп да го притисне да намали лихвените проценти по-бързо.

Повечето демократи се противопоставят на номинацията на Кевин Уорш поради опасения, че той няма да запази независимостта на централната банка по отношение на паричната политика. Те също така остават недоволни от опитите на Тръмп да уволни члена на Управителния съвет на Фед Лиса Кук, което според тях е част от кампания за сплашване на представителите на борда.

Уорш многократно е заявявал, че ще действа независимо, ако бъде утвърден като председател на Фед.