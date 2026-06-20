Израел и "Хизбула" са се съгласили с поредно споразумение за прекратяване на огъня

Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ са се споразумели за прекратяване на огъня, след като разпалването на боевете между двете страни в Южен Ливан доведе до смъртта на четирима израелски войници и десетки ливанци.

Сделката е постигната с посредничеството на САЩ и Катар чрез преговори с Израел и Иран, според висш американски представител, цитиран от Ройтерс. Израел обяви договорката късно в петък, като подчервата, че още през първата половина от вчерашния ден са прекратени офанзивните операции на територията на Ливан.

Продължаващата война между израелските сили и силите на „Хизбула“ препъна и по-широкото споразумение за прекратяване на войната на САЩ и Израел в Иран.

Примирието с „Хизбула“ обаче много крехко. Израел няма да изтегли войските си от голямата буферна зона, която създаде в Южен Ливан. С тази зона от „Хизбула“ оправдават продължаващите атаки срещу Израел. След обявяването на споразумението са проведени няколки израелски въздушни удара в региона, вкл. и тази нощ.

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стиф Уитков пътува до Швейцария за първия кръг преговори с Иран за потенциална ядрена сделка след обявяването на примирието между Израел и „Хизбула“. Зетят на Тръмп – Джаред Къшнър, който работи в тандем с Уиткоф, вече е в Швейцария.

От Техеран коментираха в събота, че са готови да продължат дипломацията със САЩ, ако Израел спазва условията на примирието, добавя Ройтерс. Иранският външен министър Абас Арагчи коментира, че Вашингтон носи отговорността да прекрати военните действия на всички фронтове, включително в Ливан.

The Wall Street Journal същевременно съобщава, като се позовава на неназовани източници, че САЩ работят с Катар по план, който би дал на Иран достъп до замразени активи на стойност 6 млрд. долара. Средствата ще са предназначени за хуманитарни покупки.

Средствата са част от иранските активи на стойност приблизително 100 млрд. долара, замразени по целия свят. До голяма степен това са приходи от продажби на петрол, ограничени от международните санкции срещу ислямската република.

Иран се стреми към освобождаване на най-малко 24 млрд. долара блокирани средства възможно най-бързо. Достъпът на Техеран до блокираните пари ще зависи от участието на представителите на страната в преговорите за постигане на финално споразумение за край на войната.

Що се отнася до корабоплаването в Ормузкия проток – другият критичен въпрос от споразумението за мир, Иран подсказва, че ще направи нов опит да контролира преминаването на кораби през пролива. Според Техеран корабите трябва да получават разрешение от иранските власти и задължителна застраховка, за да преминават.

Застрахователната полица, изисквана от Иран, в момента е безплатна, но може да включва такси в бъдеще, според ирански документ, публикуван онлайн. В документа се посочва също така, че корабите трябва да следват предписан маршрут, който минава покрай бреговете на страната, а алтернативите са забранени.

От корабната индустрия предупреждават, че таксите биха нарушили международното морско право и биха създали опасен прецедент, който би могъл да се повтори и в други водни пътища.

Централното командване на САЩ по-късно коментира, че силите му ще продължат да действат в подкрепа на свободата на корабоплаване в района.