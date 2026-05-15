Р. Драганов: Giro d’Italia показа България като модерна туристическа дестинация

Съвсем скоро ще излязат официалните данни на Giro d’Italia по отношение на България като гледаемост и глобален обхват. Очаква се аудиторията да е около 200 милиона зрители, но каквито и да са данните, още сега можем да кажем, че се случи едно изключително събитие за България, в която светът видя страната като жива модерна и съвременна световна държава. Това заяви Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него представянето на страната е било впечатляващо. „За 57 години в туризма не съм виждал толкова масирана и толкова красива реклама на България“, заяви гостът.

По негови думи светът пред телевизорите е видял една изключително красива и подредена държава, в която има развита икономика, зелени градове и невероятна природа среда. „Всичко това е реклама, която си струва всяка секунда.“

Драганов посочи, че туризмът вследствие на домакинството на международни форуми носи допълнителни приходи в моменти извън активния сезон.

„От друга страна, подобни събития популяризират страната на различни места по света. Не трябва да се търси само директен финансов ефект. Всяко подобно събитие участва във формулата „Бранд България“.“

Той коментира, че днес, когато туризмът е персонализиран, битката за един град е да привлече нискотарифна авиокомпания, която да доведе поток от европейски туристи, които търсят нещо различно.

Според Драганов България има огромен потенциал за конгресен, културен и събитиен туризъм и да организираме международни форуми, научни конгреси, фестивали, спортни събития, но държавата трябва да участва активно в този процес.

„Българското правителство трябва да отдели специален ресурс за привличане на подобни събития, които да бъдат използвани от Министерството на културата, Министерството на туризма, Министерството на спорта, Българската академия на науките и местните власти. Нашите учени, например, когато участват в международни форуми, трябва да знаят, че могат да поканят следващия конгрес в България и че държавата ще застане зад тях.“

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.