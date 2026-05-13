Българските хотелиери записват слаби резултати през март

Първият пролетен месец е бил слаб за българските хотелиери, става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ) за март.

Съществен спад има при реализираните нощувки през март, както и при пренощувалите лица. Приходите от нощувки през март се увеличават, но броят на нощувките, на пренощувалите лица и заетостта на хотелите намаляват.

Постъпленията от нощувки нарастват с 11% спрямо същия месец на предходната година и достигат 60,3 млн. евро, като 39 млн. евро са от български, а 21 млн. евро - от чужди граждани

Общият брой на нощувките обаче намалява. Те са 1,079 милиона, или с 3,9% по-малко в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 755 хил. нощувки, а чуждите - 324 хил. нощувки.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 75,7% от общия брой нощувки на чужди и 49,9% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 16,6% от нощувките на чужди и 24,7% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 7,7 и 25,4%

Броят на пренощувалите лица намалява с 4,6% в сравнение със същия месец на миналата година и достига 504 хил., като е отчетено намаление както при чужденците - с 9,4%, така и при българите - с 2,8%. Нощувалите български граждани са 371,7 хил. и са реализирали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 132 хил. със средно 2,4 нощувки.

Източник: НСИ

Общата заетост на леглата е 25,5%, като намалява с 1,1 процентни пункта в сравнение с година по-рано.

През март в страната са функционирали общо 2193 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 65 хил. стаи и 136 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване намалява с 3,8%, а на леглата - с 1,2%.

Статистиката вече отчете лоши резултати и по отношение на пътуванията в чужбина през март на вона на започналата криза в Близкия изток. Българите рязко са ограничили пътуванията си в чужбина през март – първия месец от началото на войната в Иран. Традиционно активният за пътувания пролетен месец записва спад в пътуванията на българи и символичен ръст при посещенията на чужденци в България. Данните на Националния статистически институт показват 4,4% годишен спад в пътуванията на българи зад граница и 0,5% ръст при посещенията на чужденци у нас.