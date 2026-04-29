Войната в Иран рязко сви пътуванията на българи зад граница

Българите рязко са ограничили пътуванията си в чужбина през март, първия месец от началото на войната в Иран.

Традиционно активният за пътувания пролетен месец записва спад в пътуванията на българи и символичен ръст при посещенията на чужденци в България.

Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват 4,4% годишен спад в пътуванията на българи зад граница и 0,5% ръст при посещенията на чужденци у нас.

За сравнение, пътуванията на българи в чужбина през февруари записаха годишен ръст от 6,2%, а през януари - от 4,2%.

Пътуванията на българи в чужбина през март са били 707 200, като е регистрирано намаление с 9,5% на пътуванията с други цели и с 0,1 на сто - с цел почивка и екскурзия. Пътуванията със служебна цел се увеличават с 2,3 на сто.

През март най-много пътувания българите са осъществили към: Турция - 199 400, Гърция - 133 400, Румъния - 80 400, Сърбия - 48 500, Германия - 35 500, Република Северна Македония - 29 900, Австрия - 26 600, и др.

Източник: НСИ

През третия месец на годината посещенията на чужди граждани в България са 771 хиляди. Отчита се увеличение с 5,5% на пътуванията със служебна цел и с 1,1% - с цел почивка и екскурзия, докато тези с други цели намаляват с 1,3 на сто. Транзитните преминавания през страната са 31,8% (245 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Най-много посещения у нас през март са направили гражданите от Турция - 174 700, Румъния - 161 600, Гърция - 135 700, Сърбия - 48 600, Германия - 33 300, Република Северна Македония - 29 400 и други.

На фона на сигналите от туроператори за отменени пътувания заради конфликта в Близкия изток и сложната геополитическа обстановка Министерството на туризма ще спасява летния туристически сезон с позитивна и засилена рекламна кампания на вътрешния пазар. България ще се позиционира като сигурна, гостоприемна и достъпна дестинация.