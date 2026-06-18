Успя ли Giro d’Italia да създаде позитивен международен образ на България?

Домакинството на три етапа от Giro d’Italia е осигурило на България изключително силно международно присъствие както в традиционните медии, така и в социалните мрежи. Събитието е създало предимно позитивен международен образ на България и е извадило страната от обичайния новинарски контекст, доминиран от политически теми и скандали, като я е представило пред милиони зрители чрез спорт, култура и запомнящи се визуални истории.

Това са основните изводи в анализа на Sensika, представен от главния продуктов мениджър Иван Петков и старшия анализатор Георги Ангелов, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Успяхме да измерим едно много силно представяне на България, коментира Петков. Според него вирусните и меметичните истории са превърнали българското домакинство в тема, която надхвърля рамките на спорта.

„Историите, които се превръщат в меме, т.е. които продължават някакъв сюжет, който е съществувал преди това от фолклора на Giro-то, които преминават през България, те ще останат да живеят…за да показват България извън просто самото състезание“, отбеляза той.

Анализаторите коментираха, че вирусните публикации разширяват аудиторията и домакинството достига до хора, които не следят нито колоездачен спорт, нито новини за страната.

Сред най-популярните визуални моменти попадат сватбеното видео, достигнало до 62 млн. гледания, фенове в костюми на фламинго, които тичат покрай трасето, както и множество красиви кадри от българските градове и природни забележителности.

По думите на гостите не са открити негативни реакции в международното медийно пространство, а ако има критики те са насочени основно към логистичната организация на състезанието, а не към България като домакин.

Иван Петков обърна внимание, че домакинството на Giro d’Italia съвпадна с период, в който България присъства активно в международния дневен ред.

„България влиза в еврозоната, България печели Евровизия. Това е комбинация от събития, които поставят България под светлината на прожекторите, свързан с европейската сцена“, отбеляза той.

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