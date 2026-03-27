Туристическият бранш ще разчита на български туристи през Лято 2026

На фона на сигналите от туроператори за отменени пътувания заради конфликта в Близкия изток и сложната геополитическа обстановка Министерството на туризма ще разчита на няколко мерки, които да спасят летния туристически сезон.

На първо място се залага на позитивна и засилена рекламна кампания на вътрешния пазар. България ще се позиционира като сигурна, гостоприемна и достъпна дестинация, обяви на пресконференция служебният министър на туризма Ирена Георгиева.

Това лято фокусът ще е върху вътрешния пазар и българския турист, посочи министърът и представи данни на националната статистика, според които през летния сезон на 2025 г. са отчетени над 5,2 млн. туристически регистрации, от които 2,8 млн. са на чуждестранни гости.

Георгиева цитира данни на социологическо изследване на Министерството на туризма, според което 77% от българите оценяват страната като добра туристическа дестинация. Тя заяви, че е подготвена мащабна кампания за вътрешния пазар, включително дигитална и радио реклама в обществените медии, Eurosport, както и използване на домакинството на "Джиро д'Италия" като основен маркетингов инструмент през април и май.

Според бранша и според Министерството на туризма в следващите месеци до началото на летния сезон вниманието ще се фокусира и върху засилена реклама на източноевропейските пазари. Георгиева посочи Великобритания, Германия, Полша и Чехия, както и засилване на присъствието в Италия и Испания. Към момента се отчита среден ръст от 1% на резервациите от водещите чуждестранни пазари спрямо предходната година.

По отношение на наблюдаваните ефекти от кризата в Близкия изток върху туризма в страната Георгиева посочи, че се отчита спад на израелските туристи, но се наблюдава засилен интерес от страна на гръцки туристи.

Относно мерките за стабилизиране на туристическия бранш, които вчера са били обсъдени при премиера Андрей Гюров министър Георгиева информира, че туристическият бранш очаква подкрепа от държавата. Обсъждат се компенсаторни механизми за тока и горива, както и искания за диференцирана ДДС ставка от 9% за ресторантьорите и доставката на храна и безалкохолни напитки.

Георгиева посочи, че се търси законов механизъм за разсрочване на задълженията на туроператорите към клиенти за неосъществени пътувания заради конфликта в Близкия изток чрез ваучери, подобно на модела през пандемията. Тя подчерта, че туроператорите планират да задържат цените на вече продадените пакети за своя сметка, доколкото е възможно въпреки поскъпването на транспорта.

Прогнозата е на експерти от бранша е за по-скъпи самолетни екскурзии заради ръста в цената на самолетното гориво след скока в цената на петрола.

„Ние сме подвластни на енергията, която е основен компонент, така че цената ще бъде актуализирана с надбавките, които се предлагат на пазара“, коментира Павлина Илиева от обединение „Бъдеще за туризма“.

От бранша не очакват при закупени вече пакети цените да се променят, но ако компания повиши цените, потребителят има права. „Ако пакетната цена е по-висока с 8%, тогава вече клиентът има право да се откаже – да замени пътуване или съответно за възстанови сума“, допълва Илиева. Освен това компанията е длъжна да предупреди клиента си 21 дни преди отпътуването, ако има корекция в цената.

За българските туроператори се очертава тежка година предвид сериозните смущения в операцията на полетите до редица далечни дестинации, поскъпването на наземния и въздушния транспорт, както и вече сериозното отдръпване на потребителите от пътувания. В тези условия е критично важно държавните институции да направят необходимото, за да защитят бизнесите в уязвимо положение, които осигуряват работни места и плащат данъци, категорични са от Обединение „Бъдеще за туризма”.