Ваучери за почивка и данъчни облекчения – решения за кризисния летен сезон

Кризата в Близкия изток ще засегне туризма в България и в частност летния сезон. За да се избегнат силните негативни ефекти, е необходимо държавата да се обедини около посланието, че България е безопасна за посещение и страната да се рекламира като „Сигурна дестинация“ за почивка в четири сезона с разнообразни видове възможност за отдих. Основен приоритет трябва да бъде пренасочването на фокуса към българския потребител чрез нови и разнообразни продукти. Това коментира за БТА проф. д-р Мариана Янева, ръководител катедра „Икономика на туризма” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Коментарът е във връзка с организираната тези дни от Министерството на туризма среща с представители на браншови организации, на летищните оператори и Комисията за защита на потребителите за подготовката за летния сезон на фона на усложнената геополитическа обстановка в региона на Близкия изток.

По думите на проф. Янева България трябва да предложи на своите граждани и туристическия бизнес това лято различни стимули, като например ваучери за почивка или данъчни облекчения, по аналогия с мерките в други европейски страни (например Гърция).

Очаква се да има отлив от стратегически за България пазари това лято. Янева изтъкна, че най-сериозен негативен ефект се наблюдава при туристите от Израел, които са ключов пазар за България, особено по отношение на чартърните програми.

Според експерта кризата в Близкия изток налага динамично пренасочване от по-различни пазари към българския и активизиране на вътрешния туризъм. Винаги в условия на криза е необходимо първо да активизираме вътрешните туристически продукти, които ние предлагаме, и да активизираме нишите, които досега може би не сме представяли по-активно, за да предизвикаме интерес българските туристи да останат в България, коментира експертът. По думите X това е обвързано и с промяна в рекламата на доставчиците на туристически продукт, хотелиери, туроператори в посока към вътрешния туризъм и вътрешните туристически потоци.

Проф. Янева е категорична, че България трябва незабавно да започне кампании в Европа да се рекламира като сигурна дестинация със съответните правителствени аргументи в подкрепа на това.

Експертът очаква да има загуби за бизнеса и по-специално за туроператорите, специализирани в изходящ туризъм, а хотелиерите с договори за израелския пазар ще са най-засегнати от геополитическата нестабилност. Поради динамичната обстановка и високата степен на риск (пета степен) е трудно да се прогнозира точният процентен спад на приходите и броя чуждестранни туристи, коментира още преподавателят.

Летният сезон може да бъде компенсиран чрез европейския пазар, като уточни, че негативната тенденция би могла да бъде минимализирана от европейски туристи, предпочитащи пътувания по суша – с личен транспорт или автобуси, което им дава по-голямо чувство за сигурност.

Във връзка с покачващите се цени на горивата и ефекта от това върху туристическата услуга професорът отбеляза, че прагът на поскъпване, който потребителите биха приели, въпреки ръста на цените на горивата, е около 10 на сто. Тя отбеляза, че пътуването вече се възприема като необходимост за психическото и физическото възстановяване, което поддържа търсенето дори при леко повишени цени.

По думите на проф. Янева дори и при подобна криза, при разумното ѝ управление от страна на държава и бранша, в дългосрочен план би довела до печеливш ефект чрез ребрандирането на България като целогодишна здравна и уелнес дестинация. Развитието на нишови продукти и излизането от рамките на масовия летен туризъм и инвестирането в специализирани форми на туризъм според учения би било начин за извличане на полза от кризата и постигане на устойчивост.

Държавите от Близкия изток ще са сред основните пазари, които ще са под въпрос за това лято у нас, коментира проф. Янева. България е популярна туристическа дестинация за израелски туристи, които идват с чартърни полети и чартърни програми и вече видяхме, че именно върху тях се отрази първият ефект от кризата, коментира ученият. Компенсирането на тази негативна тенденция ще е възможно от европейски туристи. Пътуванията до близки дестинации по суша както с личен транспорт, така и с автобусни туристически компании, като че ли ще даде усещането за по-голяма сигурност, смята Янева.

Към момента не е възможно да се каже точно с колко ще има евентуално намаление на броя на туристите и съответно на приходите това лято у нас заради кризата в Близкия изток. Спадът е изключително относителна тема, защото в тази несигурна геополитическа обстановка, когато се касае именно за сигурността на хората - дали да пътуват, или не, и къде - не може да се прогнозира, коментира проф. Янева.

Конфликтът в Близкия изток се очаква да се отрази на морския туризъм, като се очертават два сценария. При негативния сценарий ще има не само повишени цени на енергоносителите, стоките и услугите, но някои туристически пазари може да бъдат затворени за България. От друга страна, невъзможността да се пътува може да пренасочи част от тези потоци към страната ни. Това коментира Георги Дучев, изп. директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (БАПМХ). Важно е да бъдат привлечени възможно повече български туристи. Така също да изпратим послание, че тук е стабилно и спокойно, заяви Дучев.