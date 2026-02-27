Пътуванията на българи зад граница са нараснали с 4% през януари

В началото на годината пътуванията на българи зад граница остават динамични, но предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че през януари те са малко повече, отколкото година по-рано. В сравнение с предходния месец декември обаче те бележат месечен спад от 19%.

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари са 625,9 хиляди, или с 4,2% повече от януари 2025 г. През декември те са били 773,3 хиляди.

Източник: НСИ

От НСИ регистрират увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 146,1 хил., Гърция – 140,9 хил., Румъния – 64,1 хил., Сърбия - 51 хил., Германия - 34 хил., Австрия – 23,6 хил., Република Северна Македония – 23,1 хил., Италия – 19,6 хил., Обединено Кралство – 18,2 хил., Испания – 17,7 хиляди.

Източник: НСИ

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели – 46,8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 27,4%, и със служебна цел – 25,8%.

Близо 7% ръст на посещенията на чужденци в България

През януари посещенията на чужди граждани у нас са 790,3 хил., или с 6,9% повече в сравнение със същия месец на миналата година.

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 27,5% (217,4 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 54,2% от общия брой чужди граждани и достига 428,4 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 37,6%, и Гърция – 31,2%.

Посещенията на граждани от европейски страни извън ЕС са 294,2 хил., или 37,2% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция – 145,1 хил., или 49,3% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния – 161,2 хил., Турция – 145,1 хил., Гърция – 133,8 хил., Република Северна Македония – 55,5 хил., Сърбия – 53,5 хил., Германия – 28,8 хил., Австрия – 22,4 хил., Израел – 19,3 хил., Обединеното кралство – 17,3 хил., Италия – 16,1 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с други цели – 47,1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 38,9%, и със служебна цел - 14%.