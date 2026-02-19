Димитър Попов: Растат ценовите предизвикателства на зимните ни курорти

Зимният туристически сезон се развива стабилно благодарение на добрите снежни условия, но цените вече поставят под напрежение конкурентоспособността на България. Това каза Димитър Попов, основател и управител Penguin Travel, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него растат ценовите предизвикателства, като разликата в цените спрямо Австрия и Италия се стопява, което поставя под въпрос привлекателността на курортите ни. Димитър Попов отбеляза, че „темповете на поскъпване у нас са много по-високи“ и че разликата в цените на лифт картите спрямо Италия и Австрия е минимална. По думите му това заличава дългогодишното предимство на страната като по-достъпна дестинация.

„Темповете на поскъпване в България са много по-високи и разликата с Алпите вече е минимална. Дълги години хората казваха, че може да не е толкова хубаво, но поне е евтино. Това поне евтино вече лека полека изчезва. Когато лифт картата в Италия е 64-70 евро, а в Банско е 59, качеството започва да тежи повече от цената“, даде пример Попов.

Той коментира, че при липса на сняг туристите, които пътуват със собствен транспорт, „просто няма да дойдат, защото могат да анулират резервацията без такса“. „Така губим най-големия си пазарен сегмент“, обясни туристическият експерт и добави, че чартърните туристи са по-склонни да запазят резервациите си.

Попов предупреди, че пазарите се пренареждат, а липсата на стратегия за алтернативни форми на туризъм задълбочават риска пред сектора. Той подчерта, че България продължава да неглижира потенциала на културния, градския и планинския туризъм. Като една от причините за това той изтъкна прекомерното строителство в курортите, довело до загуба на автентичност и до затруднения в поддържането на качествен туристически продукт.

Според туристическия експерт интересът от Гърция и Турция остава стабилен заради близостта на страната ни, но в Сърбия и Румъния вече се наблюдава засилен интерес към Австрия и други европейски курорти.

Димитър Попов реагира скептично на официалните данни за ръст от 5,8% спрямо 2024 г. и 16% спрямо 2019 г. Той подчерта, че „в бранша тези данни се коментират с насмешка“, тъй като реалната леглова база е многократно по-голяма от отчетената. Според него при такава база „успехът би означавал 20% заетост“, което е далеч от европейските нива.

Туристическият експерт смята, че AI ще трансформира туроператорската дейност, тъй като „изкуственият интелект ще свърши цялата работа“ при пакетните резервации. Той е на мнение, че само специализираните консултантски услуги имат бъдеще и те ще изместят част от традиционните посредници.

