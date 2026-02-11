Фондът за защита на туристите – двойно облагане, свръхрегулация, липса на защита

Туроператорите у нас, представлявани от Обединение „Бъдеще за туризма“ (ОБТ), настояват за цялостна преработка на законопроекта, свързан със създаването на Туристически гаранционен фонд, който вече беше приет на първо четене в парламента. Текстовете в закона са неработещи, предвиждат двойно облгане, свръхрегулация, има много пропуски, ще доведе до административен хаос, обявиха те на пресконференция на тема „Туристическият гаранционен фонд между потребителската защита, рекета и сивата икономика“.

Туроператорите изразиха готовност за протестни действия заради приетите на първо четене на промени в Закона за туризма, които предвиждат да се създаде Туристически гаранционен фонд. Според тях промените не са полезни нито за бизнеса, нито за потребителите. Туроператорите подкрепят създаването на фонд по принцип, но не и в този му вид. Те обявиха, че ако текстът не бъде изцяло преработен преди второ четене, са готови за масирани протести.

Павлина Илиева, председател на Управителния съвет на Сдружение на туроператорите и туристическите агенти Обединение „Бъдеще за туризма”, заяви че законопроектът е неработещ, не е в полза на потребителя и ще тласне бизнеса към сивия сектор.

Диана Благоева, член на УС на ОБТ, заяви, че организацията застава изцяло зад това да има Гаранционен фонд, но посочи, че на първо и най-важно място за бизнеса и за потребителите е това той да бъде работещ. Тя посочи рисковете, свързани с финансовата част от текста на законопроекта, според който вноската, която всеки туроператор трябва да внася от пакетни пътувания, е в размер на 0,25% от стойността на това пътуване. Благоева постави въпроса как е определена тази вноска и каква е общата сума, която тези туроператори на месечна или на годишна база имат от пакетни пътувания. „Не знаем колко е рисковият капитал, тоест каква е сумата, която ние като фонд трябва да съберем, за да може потребителят да е защитен", уточни тя.

Друг нормативен проблем е свързан с двукомпонентното презастраховане във фонда. Туроператорът трябва да внася 0,25 на сто от стойността на пакетите и в същото време трябва да внася и към застрахователна компания и застраховка „Отговорност на туроператора“. Тук те поставя въпросът, ако някой туроператор подаде документи за несъстоятелност, кой е отговорен по веригата, кой ще изплати на потребителя сумите, които се очакват да бъдат платени, в какъв срок ще бъдат възстановени тези суми към потребителя.

С така приетите текстове потребителите няма да са защитени по никакъв начин, защото е налице прехвърляне на отговорност между две институции – фондът и застраховката. И ако настъпи щета, те ще си прехвърлят отговорността за застраховката, без да е ясно кой точно трябва да изплати обезщетението, посочи Павлина Илиева.

Няма предвиден контрол към участниците във фонда - каква ще е еадминистративната вноска не е посочено, не е ясно и как вноската ще защитава потребителя, допълни тя.

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за туризма миналата седмица. Предлага се вписаните в регистъра по Закона за туризма туроператори да предоставят гаранции при несъстоятелност освен чрез сключването на регламентираната в действащия закон задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, но и чрез банкови гаранции и участие във финансирането на Туристически гаранционен фонд.

В началото на тази седмица от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) настояха за сериозни корекции в законопроекта, свързан със създаването на Туристически гаранционен фонд.

Вчера в писмо до председателя на парламентарната Комисия по туризъм Десислав Тасков Министерството на туризма предложи становищата отново да бъдат разгледани преди второто гласуване на ресорния законопроект, в рамките на заседание на комисията и с участието на представителите на бранша.