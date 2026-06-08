Петролът поскъпва рязко след новите атаки на Израел и Иран*

Цената на петрола се повишава рязко в понеделник, след като Иран и Израел си размениха удари, поставяйки под заплаха крехкото примирие в Близкия изток, докато преговорите за прекратяване на войната буксуват, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 4,71% до 94,54 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 4,42% до 94,54 долара за барел.

Израел съобщи, че е ударил военни цели в Иран в отговор на по-ранните ракетни атаки на Техеран въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп към премиера Бенямин Нетаняху да се въздържи от ответен удар.

Ислямската република предприе нови атаки срещу ключови съоръжения във военновъздушните бази Неватим и Тел Ноф в Израел като ответна реакция на ударите по няколко ирански града по-рано в понеделник, съобщи агенция Fars, позовавайки се на изявление на Ислямската революционна гвардия.

По-рано Тръмп призова Иран да се върне на масата за преговори след израелските удари и разкритикува Израел за нападението срещу Бейрут в неделя, съобщи Fox News. Отделно той каза пред Axios, че ще настоява Нетаняху да не отвръща с нови удари.

През последната седмица напрежението в Близкия изток рязко ескалира, заплашвайки да провали временното примирие и да усложни преговорите за край на войната. Конфликтът доведе до почти пълно затваряне на стратегически важния Ормузки проток, прекъсвайки доставките на суров петрол, горива и природен газ към световните пазари.

„Ескалацията на напрежението между Израел и Иран през този уикенд ни показва още веднъж колко крехко е примирието“, коментира Анди Липоу, ръководител на Lipow Oil Associates. „Засилените военни действия увеличават геополитическия риск протокът да остане затворен по-дълго от очакваното, както и вероятността Иран да предприеме допълнителни стъпки за ограничаване на корабоплаването в Червено море“, добавя той.

В неделя Централното командване на САЩ съобщи, че е свалило два ирански дрона, които са застрашавали международния морски трафик в Ормузкия проток. Това се случва след изстрелването на шест балистични ракети към Бахрейн и Кувейт в петък. Те били прехванати, а САЩ нанесли удари по ирански крайбрежни радарни съоръжения.

Миналата седмица Израел и Ливан се договориха за примирие, което зависеше от прекратяването на военните действия от страна на „Хизбула“, но подкрепяната от Иран групировка отхвърли споразумението. Сраженията между израелските сили и „Хизбула“ продължиха през уикенда.

„Пазарът подцени колко далеч са страните от реално споразумение“, посочва Харис Хуршид, главен инвестиционен директор на базираната в Чикаго Karobaar Capital LP. „Пазарът постоянно се колебае между очаквания за сделка и реалността, че нито една от страните не е променила основната си позиция. Всеки път, когато оптимизмът изпревари фактите, цената на петрола рязко се връща нагоре“, казва той.

Дори да бъде постигнато мирно споразумение между САЩ и Иран, редица препятствия ще възпрепятстват нормалното възстановяване на петролните доставки. Сред тях са необходимостта от разминиране на Ормузкия проток, възстановяването на спрени петролни находища, което може да отнеме месеци, както и ремонтът на енергийната инфраструктура, повредена от дронове и ракетни удари.

Междувременно Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) се съгласи през уикенда на ново повишение на квотите за добив през юли със 188 хил. барела дневно, въпреки че блокирането на износа от Персийския залив пречи на повечето страни да реализират увеличението.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.