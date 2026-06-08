Израел и Иран си размениха въздушни удари за първи път от примирието

Израел и Иран си размениха въздушни удари, които продължиха и тази сутрин. Възобновяването на атаките подлага на изпитание крехкото примирие на американския президент Доналд Тръмп в Близкия изток, пише Wall Street Journal.

Атаките и контраатаките са първият път, в който Иран и Израел се обстрелват взаимно след влизането в сила на примирието с посредничеството на САЩ в началото на април. Те започнаха с израелски удар срещу Бейрут в условията на възобновени боеве с подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ и създават заплаха от ескалация на конфликта, който до голяма степен беше овладян след примирието въпреки поредицата от по-малки обстрели от двете страни.

Иран изстреля множество ракети в няколко вълни от атаки.

Израел отвърна с обещание за контраатака въпреки предупрежденията за сдържаност на Тръмп, който заяви, че споразумение с Техеран за прекратяване на войната е близо. Израелският премиер Бенямин Нетаняху беше под натиск от политическите си съюзници и опозицията да отговори на иранския ракетен обстрел.

Израел заяви, че военно-въздушните му сили са поразили военни цели в Централен и Западен Иран в отговор на атаките, включително системи за противовъздушна отбрана и оръжия, каза израелски официален представител. Сред другите мишени са били ирански пускови установки и неенергийна инфраструктура, допълни Йешиел Лейтер, посланик на Израел в САЩ, в социалните мрежи.

Иран предупреди, че ще реагира с по-голяма сила срещу Израел и съюзниците му, ако Израел отговори.

В понеделник сутринта местно време в Израел се чуваха сирени с предупреждение за нови ракетни нападения от Иран. Една балистична ракета, изстреляна от Йемен, вероятно от хутите, които са подкрепяни от Иран и бяха определени за терористична организация от САЩ, е била прехваната.

Не се съобщава за пострадали при атаката от Йемен или първите удари на Иран.

„Иранският режим допусна сериозна грешка“, заяви говорител на израелската армия и допълни, че Израел ще продължи операциите си срещу „Хизбула“ в Ливан.

Преди Израел да отвърне на атаките, Тръмп се опитваше да намали напрежението, като заяви пред репортери на Fox News и Axios, че настоява Иран и Нетаняху да оставят оръжието.

Fox News съобщи, че Тръмп е заявил в интервю: „Бих предложил следното на Иран – изстреляхте ракетите си, стига толкова. Върнете се на масата и сключете споразумение“.

По-късно американският президент заяви пред Financial Times, че той ще диктува условията на войната на Нетаняху. „Аз вземам всички решения, не той“, допълни Тръмп пред британското издание.

По-рано Централното командване на американската армия, което наблюдава американските сили в Близкия изток, публикува видео с американски изтребители и посланието: „Американските сили в Близкия изток остават бдителни и готови“.

Иранската атака беше извършена, след като Техеран заплаши да обстрелва израелски и американски бази в Близкия изток в отговор на атаката срещу ливанската столица. Това беше първият път, в който Израел атакува Бейрут от началото на примирието на този фронт, обявено от САЩ миналата седмица. Израел прие да не атакува Бейрут, докато „Хизбула“ не атакува Израел, и се споразумя с Ливан за по-широко примирие, ако групировката спре боевете.

След като атаката срещу Израел започна, иранската държавна телевизия цитира иранската армия, която заяви, че Израел трябва да спре атаките си срещу Южен Ливан и околностите на Бейрут.

„Ако тя разшири атаките си срещу региона или отговори на действията на Иран, той ще започне с опустошителни удари срещу режима и неговите поддръжници“, заявиха иранските въоръжени сили, цитирани от държавната телевизия.

Нетаняху наредил удара срещу щабквартирата, по думите му, на „Хизбула“ в южните предградия на Бейрут, бастион на групировката. По-рано израелската армия заяви, че „Хизбула“ е изстреляла ракети срещу Северен Израел, които са били прехванати.

Техеран се стремеше да спре израелските операции в Ливан като част от мирните преговори с Вашингтон. В неделя иранският главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф заяви, че американската блокада на иранските кораби и американското разрешение, по думите му, на израелските удари в Ливан „превръщат американските бази и активи в региона в легитимни цели“.

Кабинетът на израелския премиер не е отговорил на запитвания за коментар дали новият удар на Израел срещу Бейрут е бил одобрен от Вашингтон.

В интервюто за Fox News в неделя Тръмп заяви ,че новите израелски удари срещу мишени на „Хизбула“ не са били координирани със САЩ. Но седмици наред американски официални представители твърдяха, че Вашингтон подкрепя Израел в защитата му срещу атаки от ирански проксита.

Тръмп заяви пред NBC, че подкрепя „хирургически“ удари срещу „Хизбула“, след като е уведомил Нетаняху миналата седмица, че няма да приеме мащабна израелска атака срещу Бейрут.

Израел съобщи миналата седмица, че споразумението за примирие с Ливан включвало американско разбиране, че Тел Авив може да нанесе удар срещу Бейрут, ако „Хизбула“ атакува Израел.

След иранската атака късно в неделя Израел съобщи, че затваря училищата в страната в знак, че очаква боевете да продължат. Но Израелският летищен орган заяви, че дейността на международното летище в страната продължава, както обикновено.