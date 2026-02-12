Нощувките в хотелите у нас са надхвърлили един милион през декември

През празничния декември на миналата година хотелиерите в България регистрират ново увеличение на броя на нощувките, на пренощувалите и на приходите, вижда се от данните на Националния статистически институт (НСИ).

Приходите от нощувки се увеличават с 12,5% спрямо същия месец на предходната година и надхвърлят 112 млн. лв., като 75 млн. лв. са от български, а 37 млн. лв. - от чужди граждани.

Общият брой на нощувките е над един милион, или с 8,2% повече в сравнение с година по-рано. Българите са реализирали 765 хил. нощувки, а чуждите - 318 хиляди.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 77,5% от всички нощувки на чужди и 49,2% - на български граждани. В тризвездните са осъществени 15,5% от нощувките на чужди и 25,9% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 7 и 24,9 на сто. Източник: НСИ

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 8,2% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 524 хил., като е отчетено увеличение както при чуждите граждани - с 13%, така и при българските - с 6,7%. Нощувалите българи са 391 хил. и са реализирали средно по две нощувки. Чужденците са 133,6 хил. със средно 2,4 нощувки, като 77,5% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 25,4%, като се увеличава с 1,1 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 33%, следват тези с три звезди - 24.4%, и с 1 и 2 звезди – 15,3%.

През декември 2025 г. в страната са функционирали 2302 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с 65 хил. стаи и 137 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 2,2%, а на леглата в тях - с 2,1 на сто.