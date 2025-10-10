Отпускарският август не оправдава очакванията на хотелиерите втора поредна година

За втора поредна година август, който е най-активният ваканционен месец, не оправда по-високите очаквания за летния месец. Хотелиерите в България са постигнали умерено добри резултати, следвайки възходящия тренд, но като цяло Националният статистически институт (НСИ) регистрира доста скромно увеличение на нощувките, символичен ръст на пренощувалите лица на фона на по-стабилен повишение на приходите им през август.

През август миналата година националната статистика също регистрира плахи ръстове на нощувките и на пренощувалите и по-устойчив ръст на приходите на хотелиерите.

Общият брой на нощувките записва слаб ръст от 1,5% в сравнение с година по-рано до 6,42 милиона. Чужденците са реализирали 4,2 милиона нощувки, а българите – малко над 2,2 милиона нощувки, което е сравнимо с нивата от миналата година.

В местата за настаняване от висока категория (с 4 и 5 звезди) са реализирани 77% от общия брой нощувки на чужди и 41% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 15,5% от нощувките на чужди и 23% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 6,6% и 35 на сто.

Броят на пренощувалите в местата за настаняване през най-отпускарския месец се увеличава с 3,1% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 1,65 милиона. Отчетено е увеличение както при чуждите граждани - с 5,6%, така и при българските - с 0,2%. Нощувалите български граждани са 734 хил. и са реализирали средно по 3,1 нощувки. Чужденците са 918 хил. със средно 4,5 нощувки, като се запазва тенденцията за превъзходство на пренощувалите чужденци.

Приходи от нощувки по месеци

Източник: НСИ

Приходите от нощувки се увеличават с 14,1% спрямо същия месец на предходната година и надхвърлят 663 млн. лв., като голямата част – 476 млн. лв. са от чужди, а 187 млн. лв. - от български граждани.

Общата заетост на леглата е 57,8%, като намалява с 2,9 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 73,9%, следват тези с 3 звезди – 49,2%, и с 1 и 2 звезди - 35%.

През август в страната са функционирали 3771 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване със 152 хил. стаи и 355 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 1,4%, а на леглата в тях - с 4,9%.