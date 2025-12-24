Шеметното рали на рублата е ново предизвикателство за руската икономика

Руската рубла изпревари всяка основна валута спрямо долара тази година – рали, което хвана властите неподготвени и заплашва да подкопае икономиката на страната по време на войната, пише Bloomberg.

Рублата се е укрепила с 45% от началото на годината и се търгува близо до 78 за долар, което е на косъм от нивата, наблюдавани преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна преди близо четири години. През последните 12 месеца поскъпването е най-силното от поне 1994 г. насам, показват данните.

Ключов двигател е резкият спад в търсенето на чуждестранна валута в Русия на фона на международните санкции, докато изключително строгата парична политика повиши привлекателността на активите в рубли за местните жители. Основният лихвен процент на централната банка остана на рекордно високо ниво от октомври миналата година до юни, преди да бъде намален с кумулативни 5 процентни пункта до 16%.

Правителството прогнозираше среден валутен курс от 91,2 рубли за долар за тази година. Устойчивостта се запази въпреки по-ниските цени на петрола и новите санкции на САЩ и Европа, които усилиха тежестта върху държавните финанси със свиването на приходите на износителите, конвертирани в рубли.

Стойността на рублата спрямо щатския долар. Графика: Bloomberg LP

Подкрепа дойде и от продажбите на валута от Руската централна банка, подобно на операциите на Министерството на финансите, което се освободи от юани и злато от Националния фонд за благосъстояние, за да компенсира загубените приходи от енергоносители. Приходите в бюджета от петрол и газ се сринаха с 22% през първите 11 месеца на годината, показват данни на Министерството на финансите.

Поскъпването на рублата тази година я поставя сред петте най-добре представящи се световни актива по спот доходност след платината, среброто, паладия и златото, според данни, събрани от Bloomberg.

За централната банка по-силната рубла е добре дошла в борбата с инфлацията, а управителят Елвира Набиулина сигнализира, че дезинфлационният ефект все още не е изчерпан. Но икономисти от московския Институт за икономика на растежа „Столипин“ предупреждават, че поскъпването все повече се превръща в заплаха.

Ако настоящите тенденции се запазят – по-силна рубла, съчетана със скъпи кредити – охлаждането на икономиката може скоро да отстъпи място на стагфлация, се казва в доклад от този месец. Централната банка прогнозира, че икономическото разрастване ще се забави тази година до 0,5-1% от 4,3% миналата година.

Надценената рубла подкопава конкурентоспособността, пишат изследователите от „Столипин“, според които Русия на практика „губи естествените си предимства като енергийна сила, предлагайки на чуждестранните потребители по-добри условия отколкото на местните производители и влошавайки инвестиционната привлекателност на страната“.

По-слабата рубла би била от полза не само за износителите и бюджета, но и за „цялата икономика“, посочва Александър Шохин, ръководител на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, пред РБК във вторник. Лобистката група трябва да се срещне с президента Владимир Путин по-късно в сряда, за да обсъди икономически въпроси, наред с други неща.