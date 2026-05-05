Приходите и печалбата на Rheinmetall изостават от пазарните прогнози

Rheinmetall AG отчете предварителни приходи от продажби през първите три месеца на годината, които изостават от очакванията на анализаторите, като най-големият германски производител на отбранителна техника прогнозира пренасочване на приходите към текущото тримесечие, съобщава Bloomberg.

Продажбите на камиони в Германия и производството в испанския завод за боеприпаси на компанията, което беше възобновено след инцидент, ще спомогнат за увеличаване на приходите през второто тримесечие, съобщи компанията.

Приходите от продажби за първото тримесечие достигат около 1,9 млрд. евро, като резултатът е под пазарните очаквания за 2,3 млрд. евро.

Оперативната печалба достига 224 млн. евро, също под оценките на анализаторите.

В светлината на войната на САЩ с Иран Rheinmetall се стреми да увеличи присъствието си в областта на ракетните системи и балистичната ракетна артилерия, включително чрез съвместно предприятие с Destinus Group BV, обявено през април. През същия месец Rheinmetall сключи и най-значимия си договор от началото на годината, когато подписа рамково споразумение с въоръжените сили на германския Бундесвер за доставка на баражиращи боеприпаси.

В края на първото тримесечие натрупаните поръчки на Rheinmetall възлизат на около 73 млрд. евро, включително новопридобитата корабостроителница NVL BV. През март Rheinmetall прогнозира приходи от продажби за цялата година от 14 до 14,5 млрд. евро и марж на оперативната печалба от около 19%.

Компанията въведе нова дивизионна структура и сега предоставя разбивка на продажбите за сегментите „Превозни системи“, „Оръжия и боеприпаси“, „Цифрови системи“, „ПВО“ и „Военноморски системи“. Нейното гражданско дъщерно дружество, наречено „Енергийни системи“, вече не отчита финансови резултат, тъй като Rheinmetall се готви да продаде бизнеса на инвеститор.

Акциите на Rheinmetall поскъпват с 3,6% по време на сеснията във Франкфурт. От началото на годината тяхната цена се е понижила с 10%.