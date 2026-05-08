Доналд Тръмп договори тридневно примирие между Украйна и Русия

Американският президент Доналд Тръмп съобщи за договорено тридневно примирие (от 9 до 11 май) между Украйна и Русия. В своята социална мрежа Truth Social той посочи, че причината е отбелязването на Дена на победата в Русия, но също така и че Украйна е важна част и фактор във Втората световна война.

Двете страни ще обменят по 1000 военнопленници, съобщи още Доналд Тръмп и допълни, че се е обърнал лично към двамата президенти и "оценява високо", че са приели.

"Надявам се, че това е началото на края на много дълъга, кръвопролитна и тежка война", написа още той и отбелязва, че преговорите продължават.

Преди ден един от съветниците в Кремъл - Юрий Ушаков, заяви пред медии, че преговорите са в тупик и няма смисъл от провеждането им. Украйна обаче изпрати своя преговарящ - началникът на Службата за сигурност на Украйна Рустем Умеров в Маями. Според съобщения на украинския президент Володимир Зеленски се очаква до края на месеца американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да посетят Киев.

"Червеният площад е по-малко важен за нас от живота на украинските затворници, които могат да се върнат у дома", написа в социалните мрежи Зеленски по повод примирието. Той посочи, че е изпратил инструкции за организиране на обмена, както и че очаква САЩ да гарантират изпълнението на примирието от страна на Русия.

Зеленски съобщи още, че през целия ден е получавал обаждания и сигнали за "утрешния ден в Москва и украинските далекобойни санкции". Украйна предложи примирие от 6 май и съобщи, че ще отговаря огледално на нарушения. Русия се докара до там, че да иска разрешение от Украйна да проведе парада си в Москва, коментира украинският президент.

Русия от своя страна предложи примирие на 8 и 9 май, като също съобщи, че ще отговаря огледално, а ако има опит за проваляне на парада на Червения площад, ще има ответен удар по центъра на Киев. Заради опасенията за украински удари парадът в Москва ще бъде без военна техника, без традиционната смяна караула с конница, както и без участието на чуждестранни журналисти. Интернет ще бъде спрян, а обажданията и СМС-ите по време на парада - ограничени. Подобни мерки за сигурност ще има и в други руски градове, а в много региони парадите са отменени.

Според съобщения в социалните мрежи в Русия и Крим има сигнали за въздушна тревога във вечерните часове на 8 май, но при това положение атаките са започнали преди полунощ, което не е нарушение на обявеното примирие. Данните на ВВС на Украйна показват атака с балистична ракета към Одеска област, както и няколко дрона във вечерните часове над Харков и Черниговска област.