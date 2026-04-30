Пазарите залагат на свят на постоянни кризи, „прозирайки“ отвъд Иран

Несъответствието между рекордно високите цени на акциите и геополитическия шок озадачава мнозина, а широко разпространеното мнение е, че инвеститорите „прозират отвъд“ конфликта с Иран. Но има и друга гледна точка: това е точно светът, в който се намираме в момента, и конкретните събития имат по-малко значение от макротенденциите и дългосрочните перспективи, пише редакторът на Ройтерс Майк Долан.

В такава наситена със събития седмица аргументите са двупосочни.

Невероятно високите цени на петрола са реални и имат значение – но те биха могли, и са го правили, да спаднат с 15% до 20% за един час в тази напрегната военна обстановка. Енергийните експерти може да се тревожат за вътрешни, дълготрайни щети на физическия енергиен пазар – но пазарите на акции и облигации безмилостно оценяват бъдещето и приемат, че въпреки всичко в крайна сметка ще настъпи „нормализация“.

Няма съмнение, че концепциите за „поликриза“ или „пермакриза“ набират сила – не само в политиката и международните отношения, но и в начина, по който пазарите и икономиките са принудени да се справят.

В един нов свят на съперничество, конкуренция, конфликти и напрежение рискът може просто да се засили и да продължи.

Лесно е човек да си представи това след първата година на Доналд Тръмп обратно в Белия дом. През 15-те месеца от встъпването му в длъжност светът беше подложен на серия от сътресения – от търговски шок, предизвикан от САЩ, до вътрешни институционални сътресения и геополитическо скоростно влакче от началото 2026 г. досега – включващи както осъществени, така и заплаха за американски интервенции във Венецуела, Гренландия и Иран.

Инвеститорите може да се опитат да „прозрат“ зад фасадата на войната с Иран, която продължава вече два месеца. Но дори и този конфликт да утихне, вероятно ще се върнем към обвиненията на Вашингтон срещу съюзниците от НАТО, които отказаха да се присъединят към американско-израелските удари срещу Техеран.

Възможното прекратяване на 77-годишния трансатлантически съюз настъпва в момент, когато войната в Украйна навлиза в петата си година.

Срещата на върха между САЩ и Китай следващия месец също се превръща в гръмоотвод. Конкуренцията в областта на изкуствения интелект и технологиите между двете най-големи икономики подсказва, че и двете страни се готвят за дълго и засилващо се съперничество на много фронтове.

Разпад на реда, а не безредие

Ако всичко това се дължеше на Тръмп, изборният цикъл можеше да сложи край на това. Но обликът на този свят се очертава независимо дали той е на власт, или не, като пандемията е критичен катализатор за отстъплението на някога доминиращата глобализация.

Марк Ленард от мозъчния тръст European Council on Foreign Relations нюансира тази възникваща ситуация като по-хаотичен глобален „разпад на реда“, а не като „безредие“, посято от умишленото преобръщане на международната система, основана на правила.

В статия за Project Syndicate Ленард твърди, че „разпадът на реда“ възниква, когато нормите биват засенчени от събитията, оставяйки на тяхно място „по-дълбока, неизмерима несигурност“ – система, „обхваната от епизодични изблици на принуда и отмъщение“.

Той предупреждава, че зависимостта на Европа от основани на правила структури я прави уязвима и смята, че глобалните кризи стават „по-сложни, по-малко предсказуеми и потенциално катастрофални“, като често се преплитат и засилват несигурността.

Оптимизъм или поликриза?

Или може би пазарите изобщо не са в състояние на отричане – а просто отразяват в цените си един свят, в който доминирането в областта на отбраната, технологиите и енергетиката се превръща в стимул за някои големи икономики.

Каквито и да са политическите решения или дори траекторията на всичко това, това е свят, за който инстинктивно бихте предположили, че икономиките и пазарите биха се възпротивили – свят, разкъсван от финансова нестабилност и уплашени спестители.

Не се случва това. Това е свят на все още стабилен растеж на БВП, дори разширяваща се търговия, въпреки американските мита и на цени на акциите, движени от технологиите, на исторически върхове.

Свят на конфликти, в който националната отбрана и сигурност са свързани с технологиите, изкуствения интелект, изчислителната техника, киберзащитата, дроновете и дори космоса, означава, че общото глобално търсене на суровини и енергията, необходима за тяхното производство, се увеличава значително в сравнение с унифицирания, воден от САЩ технологичен свят от миналото.

Ако технологичното лидерство и иновациите са толкова важни за икономическото и военното господство, колкото предполага този по-опасен свят, тогава националните лидери и ключовите индустрии няма да имат право да се провалят.

Както отбелязва Андрю Лапторн от Societe Generale, почти половината от ръста на индекса на акциите на всички страни на MSCI през тази година се дължи само на два сектора: чипове и технологичен хардуер. От увеличението от близо 400 млрд. долара в консенсусните прогнози за печалбата за годината 98% идват от компании за чипове, технологичен хардуер и енергетика.

Очакваната печалба за следващите 12 месеца е с 600 млрд. долара по-висока отколкото преди четири месеца, което представлява ръст от 12% и в момента е най-голямата възходяща корекция, регистрирана извън периода на възстановяване след рецесия, казва Лапторн пред клиентите си.

Извън технологичния сектор борбата за относително оскъдните ресурси, метали, редкоземни елементи и суровини като цяло, се сблъсква с повтарящи се кризи в предлагането, което в крайна сметка добавя инфлационен натиск.

Това, което се губи, е „дивидентът на мира“ и ниската инфлация от десетилетията на глобализацията, което засилва натиска върху вече обтегнатите държавни финанси и пазарите на държавни облигации.

Именно там се крие слабостта на този нов свят. Би ли върнала една дългова криза всички други кризи в кутията им и би ли предизвикала завръщане към старите норми?

Фискалното доминиране и финансовата репресия – правителствата ефективно потискат разходите по заемите, за да управляват дълговите тежести – вероятно са по-вероятни.

Волатилност? Не особено – поне не по показателите, които обикновено се наблюдават.

Индексите за волатилност на акциите на Wall Street, като VIX, се намират близо до дългосрочните си средни стойности от последните четири десетилетия.

Дори индексите за волатилност на пазара на облигации изглеждат примирени с факта, че правителствата подкрепят пазарите си за финансиране, като индексът на американското министерство на финансите е отново под 25-годишните средни стойности.

В този смел нов свят най-големият риск си остава балонът.