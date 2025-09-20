Как „Продай Америка“ се превърна в „Хеджирай Америка“

Тревогата под мотото „Продай Америка“ отпреди няколко месеца се оказа неуместна. Истинската мантра на глобалните инвеститори е по-скоро „Хеджирай Америка“, т.е. продължавайте да купувате акции и облигации, но и деривати, за да защитите тези инвестиции от по-нататъшни спадове на долара, пише Bloomberg.

За първи път през това десетилетие потоците в хеджирани срещу долара борсово търгувани фондове, които купуват американски активи, изпреварват тези в нехеджирани фондове, според Deutsche Bank AG. Банката казва, че промяната е настъпила с безпрецедентна скорост.

Идеята за изключителността на американските пазари изглеждаше застрашена, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви значително по-високи мита върху вноса през април. Тя обаче е все още жива, просто прие форма, при която се избягва експозицията към долара, коментира Лора Купър, глобален инвестиционен стратег в Nuveen в Лондон.

Хеджирането, което включва използването на деривати като залог срещу основната резервна валута в света, помага да се обясни защо доларът се колебае около най-слабото си ниво от 2022 г. насам, въпреки че американските акции поскъпват. Перспективата за допълнителни понижения на лихвите от Федералния резерв на САЩ дава тласък на феномена, като прави по-евтино за глобалните инвеститори да смекчат валутния риск, който идва с инвестициите в САЩ.

„Усещам, че по-голямата част от корекцията все още предстои“, коментира Сахил Махтани, директор на Инвестиционния институт на Ninety One Asset Management в Лондон.

Според оценката на Махтани, вълната от ново хеджиране на долара в крайна сметка може да достигне около 1 трлн. долара.

Оценката на Bloomberg за долара падна до най-ниското си ниво от повече от три години тази седмица. Хор от банки, включително State Street Corp., Deutsche Bank, BNP Paribas SA и Societe Generale SA, очакват хеджирането да окаже натиск върху долара през следващата година.

Този натиск предполага, че най-малкото валутата ще се затрудни да се възстанови от спада си от приблизително 9% през 2025 г., особено като се има предвид, че Европейската централна банка (ЕЦБ) вероятно ще натисне паузата относно паричната си политика, а Японската централна банка – да увеличи лихвите си.

Един от най-популярните методи за хеджиране за чуждестранните инвеститори е форуърд продажбата на долари, за да се фиксират валутните курсове. Това често се изразява в по-голям натиск за продажба на долара на спот пазара. Цената на трансакцията до голяма степен е функция на лихвените разлики между САЩ и другата валута.

Притесненията около долара, традиционно убежище за инвеститорите във времена на криза и икономически стрес, се засилиха след въвеждането на митата на Тръмп. Когато акциите и американските облигации се сринаха, обменният курс на долара също спадна. Това предполага, че мениджърите на парите търсят убежище другаде, като например в швейцарския франк, еврото и йената.

Други класове активи в САЩ се възстановиха оттогава, особено акциите, но доларът продължи с най-лошото си представяне от 70-те години на миналия век, а хеджирането допринесе за този спад. Тази активност на инвеститори извън САЩ е „важен фактор“ за слабостта на долара през април и май, посочват и от Банката за международни разплащания.

За нервните инвеститори опасенията са много по-дълбоки и не са свързани само с митата. На масата е и безпрецедентната кампания на Тръмп за преструктуриране на борда на Федералния резерв и натискът му да го накара бързо да намали лихвите. Президентът на САЩ уволни и директор на статистическата служба, след като беше публикуван доклад за заетостта, който не му хареса. Има я и враждата му с дългогодишни чуждестранни съюзници и дори нарастващите му репресии срещу опозиционните групи и медиите.

Стивън Бароу, стратег в Standard Bank в Лондон, го формулира по следния начин в бележка до клиентите: „Ако има спекулации, че Федералният резерв дразни икономиката с намаляване на лихвите поради натиск от Белия дом, изглежда има смисъл да обичаме американския фондов пазар и пазара на държавни ценни книжа, но да мразим долара.“

Нови доказателства за тази любов към американските облигации се появиха в тази седмица – правителствените данни показват, че чуждестранните притежания на държавни ценни книжа на САЩ са достигнали рекорден дял през юли.

Чуждестранните инвеститори колективно притежават американски акции за около 20 трлн. долара и американски дълг за около 14 трлн. долара, включително държавни ценни книжа, ипотечни и корпоративни облигации. Те са намалили коефициентите на хеджиране на американските облигации с около пет процентни пункта, а на акциите с около два пункта през последните години, според Махтани от Ninety One Asset Management, който цитира академични изследвания.

„Връщане назад би създало приблизително 1 трлн. долара валутни сделки за продажба на долари“, казва той.

Прецизното определяне на хеджиращата активност на инвеститорите е сложно поради предизвикателството да се проследят всички парични средства, които текат по света. Търговията с валута например достига около 7,5 трлн. долара дневно.

Данните от State Street, една от най-големите банки попечители в света, показват стабилизиране на коефициентите на хеджиране на американски активи, държани от чуждестранни инвеститори, като взаимни фондове, пенсионни фондове и застрахователи, след спад от нивата през април. Коефициентът сега е около 56%. За сравнение, в средата на 2023 г. той беше около 70%.

„Чужденците е малко вероятно да продават американски активи, а най-вероятно да увеличат коефициента на хеджиране“, коментира Лий Феридж, стратег в State Street. „Коефициентът на хеджиране е от решаващо значение за историята на долара“, добавя той.

Анализаторите на Goldman Sachs Group Inc. посочват, че доларът започна годината с високи разпределения и ниски коефициенти на хеджиране, което е необичайна комбинация. Оттогава е налице корекция на тази позиция.

Разбира се, паричните мениджъри не се впускат масово в хеджиране. „За нашите активно управлявани продукти с фиксиран доход не сме увеличили позициите за хеджиране нито срещу валутен риск, нито срещу доходност на американските държавни облигации“, коментира Райън Чан, ръководител на отдела за фиксиран доход в базираната в Тайпе CTBC Investments Co. Доларът е малко вероятно да падне рязко, предвид сценария на постепенно намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв добавя той.

Въпреки че има признаци за засилване на хеджирането, за много инвеститори това е процес, който се развива в продължение на години. Някои големи инвеститори, като например пенсионните фондове в Канада, Европа и Австралия, вече сигнализираха за увеличения.