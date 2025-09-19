Чуждестранните инвеститори са увеличили вложенията си в американски ДЦК през юли

Чуждестранните инвеститори са увеличили вложенията си в американски държавни ценни книжа през юли 2025 г., като общата стойност достига рекордно високо ниво, съобщава Bloomberg.

Основен двигател на ръста е увеличението на притежаваните от Великобритания и Франция облигации на САЩ, което компенсира спада от Китай, добавя агенцията

Чуждестранни инвеститори държат американски държавни ценни книжа за 9,16 трлн. долара през юли тази година, което е с 31,9 млрд. долара повече в сравнение с юни, според данни на Министерството на финансите на САЩ.

Притежанията се влияят от нетните продажби или покупки, както и от промените в оценките.

Индексът на Bloomberg US Treasury се понижава през юли след ръст през предходния месец. Данните за трансакциите показват, че както частните, така и официалните инвеститори са нетни купувачи през юли.

Резервите от държавни ценни книжа на Китай, които са третите по големина в света, се сриват с 25,7 млрд. долара през юли до 730,7 млрд. долара - най-ниското ниво от 2008 г. насам.

Белгия, чиито активи включват китайски попечителски сметки, според пазарни анализатори, отчита спад на резервите си от облигации си с 5,2 млрд. долара до 428,2 млрд. долара.

Япония, най-големият чуждестранен притежател на държавни ценни книжа, отбелязва ръст на притежанията от 3,8 млрд. долара до 1,15 трлн. долара. Великобритания, вторият по големина чуждестранен притежател на държавни облигации, увеличава резервите си с 41,3 млрд. долара до 899,3 млрд. долара, което е нов рекорд.

Притежанията на Канада същевременно се сриват с 57,1 млрд. долара до 381,4 млрд. долара, най-ниското ниво от април насам.

Задграничните притежания на държавни ценни книжа на САЩ са във фокуса на вниманието на фона на опасенията относно външното търсене, след като президентът Доналд Тръмп наложи увеличение на митата върху вноса от останалата част на света. Чуждестранни фондове и правителства държат над 30% от американските държавни облигации в обращение.

Някои показатели от частния сектор сочат намален апетит за американски активи.