Бичият пазар в САЩ сега и преди: Прилики, разлики и възможности

От януари насам разговорите между инвеститори и консултанти се въртят около текущия 15-годишен бичи пазар на американските борсови индекси S&P 500 и Nasdaq, колко дълго може да продължи този пазар и как ще изглежда последващият пазар след пика.

Investing.com обобщава историята на бичите и мечите пазари.

През 1945 г., след като Япония окончателно капитулира, много икономисти смятат, че САЩ ще преживеят нова Голяма депресия заради завръщащите се войски и липсата на работни места (Втората световна война е предшествана от Голямата депресия и 25% безработица). Това обаче не се случи.

Dow 30 – индексът на „сините чипове“ по това време, се покачва за период от 23 години (между 1942 и 1965 г.), след което се търгува приблизително без промяна през следващите 15 години. Най-ниското ниво на DJIA е достигнато през декември 1941 г. заради Пърл Харбър, но се смята, че пробивът в крайна сметка се е случил през май 1942 г. и това се счита за началото на бичия пазар след Втората световна война.

От 1965 до 1980 г. Америка преживява войната във Виетнам, скандалът „Уотъргейт“ по времето на президента Никсън, арабското петролно ембарго, скок в цените на бензина от 0,30 долара за галон до 3 долара за галон и възкачването на Джералд Р. Форд на президентския пост след импийчмънта на Никсън. Освен това Русия нахлува в Афганистан, случва се и иранската криза със заложниците. Като цяло това е доста труден период за страната.

По отношение на пазарното представяне S&P 500 навлиза в мечи пазар, като отчита корекция от 50% в периода 1973-1974 г. Сривът е до голяма степен свързан с аферата „Уотъргейт“ и конституционната криза. Тази корекция от 50% на S&P 500 през 1973 – 1974 г. е единствената такава за индекса през 55-те години от 1945 до 1999 г.

След това от 1982 до 2000 г. станахме свидетели на най-големия бичи фондов пазар в историята на САЩ. Невероятният растеж на технологиите започна с експлозията на персоналните компютри и корпоративната производителност в началото до средата на 80-те години и завърши с интернет, който експлодира с първичното публично предлагане на Netscape през 1995 г.

За Dow Jones това е 23-годишен бичи пазар.

От 2000 до 2009 г., десетилетие, в което годишната доходност на S&P 500 достигаше около 1,5%, американските пазари преминаха през два сериозни мечи пазара за S&P 500. Първият елиминира надценяването и излишъците в акциите на компании с голяма капитализация и технологичния сектор. Вторият започна в края на 2007 г., като елиминира прекомерното поскъпване на кредитите и цените около сектора на еднофамилните жилища. Кумулативната доходност за S&P 500 за цялото десетилетие достига 11-12%.

Поколенческото дъно за S&P 500 беше 9 март 2009 г. и оттогава сме в последващия бичи пазар. Ако приемем 9 март 2009 г. за начало на бичия пазар, тогава той е вече на 16 години. Ако началото на бичия пазар се приеме, че е началото на май 2013 г., когато S&P 500 за първи път достигна новия си исторически връх над средната стойност за първото десетилетие на века, този бичи пазар значи е на 12 години.

Какви са приликите и разликите с бичия пазар от 1982 до 2000 г. и от 2009 г. до настоящия момент?

Първата е концентрацията на акции и сектори. S&P 500, близо до пика през март 2000 г., е доминиран от технологичния сектор (33%). Към август 2025 г., според данните на LSEG, теглото на технологичния сектор в S&P 500 е 34% към затварянето на пазара.

Технологичният и финансовият сектор водеха бичия пазар от 1982 до 2000 г. и всъщност често бяха наричани „пазарни генерали“ по онова време. Днес технологичният (34%) и финансовият (13,8%) сектор съставляват 48% от теглото на пазарната капитализация на S&P 500.

Въпреки че секторът на комуникационните услуги не съществуваше през 2000 г. (тогава все още бяха само телекоми, за разлика от сегашните Meta, Alphabet и Netflix), а секторът на потребителските услуги е много различен днес с Amazon и Tesla, забележително е как общото тегло на пазарната капитализация на S&P 500 не се променя много.

През 90-те години на миналия век всичко се въртеше около развитието на корпоративните технологии, т.е. първо персоналните компютри през 80-те години. След това те се развиха в сървърни мрежи, а акциите на IBM поевтиняха с 50% между края на 80-те и средата на 90-те години. Последва интернет експлозията.

Днес развитието на корпоративните технологии е свързано с изкуствения интелект и въпросът е кой от най-големите ще бъде първи. Apple се промъкна там в началото на 2000 г. и наистина стимулира бума на потребителските технологии с iPhone и iPad. Технологичният сектор беше пустош от производителност, ако не беше Apple, от 2000 г. до 2013 г. - 2015 г.

През 1999 г. Джулиан Робъртсън, легендарният мениджър на хедж фондове в Ню Йорк, който ръководеше Tiger Management, напусна бизнеса предвид случващото се около технологичните акции с голяма капитализация и акциите на растеж. През последната година – година и половина Джим Чанос от Kynikos Associates също затвори хедж фондовете си, специализирани в къси продажби.

Вероятно не е изненада за никого, но растежът и „инерцията“ на големите компании (главно технологични) продължават да доминират в данните за доходността. Същевременно малките и средните компании и компаниите с еднакво тегло, точно както в края на 90-те години, изостават значително.

Най-голямата разлика между бичия пазар сега и преди е настроението около него. В момента няма нищо общо с 90-те години. На пазара днес преминаваме от „крайна алчност“ към „краен страх“ сравнително бързо, което беше много различно от 90-те години. Мечите настроения се появяват бързо на днешния пазар, много по-бързо в сравнение с края на 90-те години.

Друга разлика е „теглото на печалбата“ спрямо пазарната капитализация. През март 2000 г. технологичният сектор е 33% от пазарната капитализация на S&P 500, но теглото на печалбата се е смятало за 13% по това време. Днес, с пазарна капитализация на технологичния сектор от 33%, теглото на печалбата на технологичния сектор е по-близо до 20%.

Качеството на приходите е много по-добро днес, отколкото в края на 90-те години. Качеството на приходите се измерва, като се сравняват оперативният паричен поток с нетния доход, било то като резултат от последните дванадесет месеца, или годишно. 1x покритието е доста стандартно днес.

Бичият тренд може да продължи до 2029 – 2030 г. Най-трудната сделка днес е Russell 2000. Друг отдавна непопулярен клас активи са развиващите се пазари. Акции, които изостават от бенчмарка, също са тези на Nike, Cisco, Intel, IBM и Boeing.