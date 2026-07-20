ЕС обсъжда възможни сценарии за запазване на санкциите срещу руския втечнен газ

Европейският съюз (ЕС) ще обсъди поне три възможни сценария за излизане от безизходицата относно последния си пакет от санкции срещу Русия, според запознати с въпроса източници, цитирани от Bloomberg.

Пакетът, 21-вият за блока след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., беше блокиран миналата седмица, след като Гърция продължи да се противопоставя на предложенията за ограничаване на европейските фирми да прехвърлят руски втечнен природен газ (LNG) към трети страни.

Новите обсъждани варианти включват предоставяне на 24-месечен период, преди ограниченията да влязат напълно в сила, пълно отпадане на мярката или премахване на целия пакет, посочват източниците, пожелали анонимност.

Блокът също така е проучвал възможността за продължаване на съществуващи договори като евентуален компромис. Замразяването на тавана на цените може да бъде удължено, дори ако другите предложения не бъдат договорени, добавят източниците.

Говорител на Европейската комисия (ЕК) не е отговорил веднага на искане за коментар.

Миналата седмица държавите членки на ЕС се споразумяха временно да запазят ценови таван от 44,10 долара за руския петрол до 23 юли, докато се опитват да постигнат по-широкообхватно споразумение. Ценовият таван трябваше да се повиши в съответствие с повишените световни цени, което би отслабило ключов инструмент, който съюзниците на Украйна използват за ограничаване на приходите от петрол на Москва.

Едноседмичното удължаване имаше за цел да даде на властите повече време да постигнат споразумение по пакета от санкции, който включва по-трайно замразяване на тавана на цените на петрола.

Преговорите между страните се оказаха трудни заради усилията на държавите членки да запазят интересите на собствените си индустрии. Плановете за забрана на бивши руски бойци да влизат в ЕС бяха отложени, а предложенията за ограничаване на вноса на някои видове риба в крайна сметка изоставени.

Посланиците на ЕС трябва да се срещнат тази седмица, за да продължат дискусиите по пакета, съобщиха източниците.

Миналата година ЕС реши да остави тавана на цените на руския си петрол плаващ, като го определя на всеки шест месеца на 15% под средната пазарна цена за руския суров петрол сорт Уралс.

Идеята цели да се гарантира, че таванът ще остане нисък, след като ограничението от 60 долара не успя да намали достатъчно приходите на Кремъл от горива. Но с войната в Иран, която доведе до рязко покачване на световните цени на горивата, таванът на ЕС също е напът да скочи, което потенциално ще даде на Кремъл приток на парични средства.