ЕС не успя да одобри 21-вия пакет санкции срещу Русия

Европейският съюз не успя да одобри 21-вия пакет от санкции срещу Русия, излагайки блока на риск да подкопае един от основните си инструменти за ограничаване на приходите на Кремъл от петрол.

Основните спорни въпроси са ограниченията върху транспорта на руски втечнен природен газ и мерките по отношение на австрийската Raiffeisen Bank International AG, съобщи Bloomberg, като се позова на анонимни източници, запознати с въпроса.

Не е постигнато и споразумение за замразяване на плаващия ценови таван на блока за руския петрол – централен елемент от пакета – въпреки наближаващия краен срок в сряда за преопределяне на лимита. Без предприемане на действия таванът вероятно ще скочи значително над сегашното ниво от 44,10 долара, като се имат предвид високите световни цени на горивата, което ще попречи на ефективността на този инструмент.

Представителите на страните от ЕС могат да се върнат към този въпрос на среща в сряда.

Продължаващите забавяния предизвикаха тревога сред по-твърдолинейните членове на ЕС, които изразиха опасения, че икономическите интереси на отделните държави вземат превес над общата необходимост да се окаже натиск върху Русия. Външните министри се стремяха да финализират санкциите в понеделник, но не успяха да преодолеят разногласията си по време на поредица от преговори през уикенда.

„Наистина трябва да понесем тази краткосрочна болка заради дългосрочната полза“, заяви върховният представител по въпросите на външната политика на ЕС Кая Калас след срещата в понеделник.

Отделно от това министрите се споразумяха за 250 нови точки в списъка, насочени към банки, оператори на криптовалути и танкери, за които се твърди, че улесняват заобикалянето на санкциите срещу Русия – част от списъците на блока, които се актуализират текущо извън пакетите от санкции.

„Финансовата основа на руската военна машина е основната цел“, заяви Кая Калас.

Калас подчерта, че 21-вият пакет също е „доста близо“, но предупреди, че не може да гарантира решение относно тавана на цената на петрола до крайния срок в сряда.

„Нашата цел е да постигнем споразумение“, заяви Калас. „Ако не постигнем споразумение, ще започнем да работим по план Б. Но засега работим по план А.“

Миналата година ЕС прие плаващ таван на цената на петрола, за да гарантира, че той винаги ще остава с 15% по-нисък от средната пазарна цена на руския суров петрол "Уралс". Съгласно този таван, който се преизчислява на всеки шест месеца, на европейските фирми е забранено да предоставят услуги като застраховка и транспорт за петрол, продаван на цена над този таван.

Идеята проработи, докато ударите на САЩ и Израел срещу Иран не притиснаха петролния пазар и не предизвикаха скок на цените.

Някои страни с развит морски сектор също изразиха загриженост относно предложените промени в правилата за превоза на руски втечнен природен газ (LNG) към държави извън ЕС.

Пакетът включва и оспорвано предложение за ограничаване на достъпа на руски военнослужещи в ЕС. Калас заяви, че „работата ще продължи“ по тази мярка.

„Очевидно това представлява риск за нашата собствена сигурност“, добави тя.

Европейската комисия първоначално предложи 21-вия пакет от санкции на 9 юни.

По-рано днес литовският външен министър Кестутис Будрис призова страните да не се отклоняват от курса.

„Виждаме, че с всеки нов пакет икономическите интереси на държавите-членки все повече заемат водеща роля в дискусията“, заяви той преди срещата. „Това е много опасна тенденция.“