Мисията на Мелони - да убеди Европа и Тръмп да бъдат приятели

САЩ под управлението на президента Доналд Тръмп загубиха доверието на цяла Европа, но италианският премиер Джорджа Мелони остава вярна на Америка, пише Wall Street Journal.

Мелони прави всичко възможно да запази обтегнатите трансатлантически отношения. Тя се противопостави на европейските предложения за ответни мерки срещу търговските заплахи на Тръмп и призова САЩ и Европа да задълбочат връзките си. През уикенда тя се разграничи от по-голямата част от континента, като обеща да се присъедини към Съвета за мир на Тръмп, макар и само като наблюдател.

Тя знае, че действа против преобладаващите нагласи в Европа. Заплахите на Тръмп през януари да завземе датската територия Гренландия бяха кулминацията на една година, в която Белият дом обвини демокрациите в Европа, че предават западната цивилизация, принуди ги да включат крайнодесни партии в правителствата си, наложи мита на икономиките им и оказа натиск върху Украйна да приеме мирния план, благоприятен за Русия.

Италианската ръководителка твърди, че Европа няма друг избор освен да продължи да поддържа съюза със САЩ. Каква е алтернативата, попита тя репортери през януари, с леко раздразнение. „Да напуснем НАТО ли? Да затворим американските бази ли? Да прекъснем търговските отношения ли? Да нападнем McDonald’s ли?“.

Италиански официални представители признават, че не е лесно да се опитваш да бъдеш мост над разширяващия се Атлантически океан и че това все още не е дало особени резултати.

Италианският бизнес страда от митата, наложени от Тръмп на Европа. В края на миналата година Рим трябваше да лобира енергично в Белия дом, за да не се наложат мита от 107% върху италианската паста – национален символ. Този ход би унижил Мелони в усилията ѝ за приятелство.

Тръмп предизвика гняв в Италия и Европа миналия месец, когато отхвърли военния принос на съюзниците от НАТО в Афганистан, където 53 италиански войници бяха убити, а стотици – ранени. Мелони заяви, че е изумена от думите му и добави: „Приятелството изисква уважение“.

„Намираме се в деликатна фаза на отношенията между Европа и САЩ“, заяви Мелони в събота.

„Тя играе рискована игра, що се отнася до общественото мнение“, казва Лоренцо Прелиаско, основател на YouTrend, компания за проучване на общественото мнение и политически комуникации в Торино. „Италианците виждат Тръмп като заплаха. Ако видят, че той нанася щети на италианската икономика или на европейската сигурност и стабилност, може да обвинят Мелони“, допълва той.

Зад привързаността на Мелони към алианса стои преценката, че Италия не може да си позволи разрив. Едва нарастващата икономика на страната се нуждае от износния пазар на САЩ и е чувствителна към търговските войни. Обтегнатите държавни финанси могат да поемат по-високите разходи за отбрана в рамките на НАТО, но ще изпитат затруднения, ако Европа трябва да замени военната защита на САЩ.

Някои европейски столици смятат, че идеологическата близост на Мелони с Тръмп също е движещ фактор. 49-годишната италианка е лидер на крайнодясната партия „Италиански братя“, чийто твърдолинейни възгледи относно имиграцията, закона и реда и опасността от „будните“ идеи се припокриват с тези на движението MAGA на Тръмп.

Белият дом, който многократно е омаловажавал Европа и нейните лидери, третира Мелони като изключение и съмишленик. Тя е „една от истинските лидери на света“, заявява Тръмп на корицата на книгата на Мелони La versione di Giorgia, основана на интервюта, които тя е дала на италиански журналист. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс написа предговора на английското издание, което ще излезе през април – услуга, която е трудно да си представим, че би направил на френския президент Еманюел Макрон.

Но идеологическата близост има своите граници. Обществени допитвания показват, че Тръмп е дълбоко непопулярен в Италия, както и в по-голямата част от Европа, и е фигура, която разделя дори десните избиратели на Мелони. Тя се старае да подчертае, че невинаги е съгласна с Тръмп и че когато не е съгласна, му го казва в лицето.

Много наблюдатели в Рим смятат, че Мелони е изгубила всякаква илюзия за възстановяване на гладките отношения със САЩ и че ангажиментът ѝ към Тръмп е станал по-скоро прагматичен, отколкото основан на убеждения.

„Впечатлението ми е, че Мелони се опитва да поддържа отворен канал за комуникация, но е спряла да се надява на изграждането на ос с Тръмп. Тя е разбрала, че той е напълно ненадежден“, казва Карло Календа, италиански центристки сенатор.

Но когато германският канцлер Фридрих Мерц заяви на Мюнхенската конференция по сигурността миналия петък, че Европа не е съгласна с културната война на MAGA и че атлантическият алианс трябва да се основава на хладнокръвни интереси, а не на ценности, които вече не се споделят, Мелони го упрекна.

„Това са политически съображения“, заяви тя пред репортери по време на посещение в Африка в събота, като намекна, че дипломацията е отделна област. „Вместо това трябва да работим за по-голяма интеграция между Европа и САЩ“, допълни Мелони.

В Европа и в Белия дом няма голям интерес към това, особено след конфликта в Гренландия, който изпита до край границите на усилията на Мелони за помиряване.

Тя беше на обиколка в Източна Азия, когато Дания, Франция и други европейски съюзници изпратиха войски в Гренландия, официално за учение на НАТО, но и за да увеличат цената за САЩ, ако Тръмп беше използвал сила, за да завземе острова в Северния Атлантик. Тръмп заплаши с мита участващите европейски страни.

Мелони се обади на Тръмп от Сеул и му каза, че всичко е било недоразумение.

„Струва ми се, че посланието, което дойде от Европа, не беше ясно“, заяви тя пред репортери същия ден във връзка с телефонния разговор. „Има опасност инициативите на някои европейски страни да бъдат възприети като антиамерикански. Но не това беше намерението“, каза Мелони. САЩ са били прави да се притесняват от руска и китайска намеса в Арктика, а европейските съюзници само са искали да помогнат, допълни тя.

Ръководители в Северна Европа смятат, че Тръмп е отстъпил по въпроса за Гренландия поради тяхната твърда позиция срещу заплахите му в съчетание с разпродажбите на финансовите пазари. Някои от тях се опасяват, че в крайна сметка Тръмп ще съживи заплахите си срещу Гренландия.

Но Мелони счита, че усилията ѝ за успокояване на спора са били жизнено важни.

Тази седмица тя се изправя пред още един деликатен баланс. В четвъртък Тръмп ще бъде домакин на първото заседание на Съвета за мир, международна организация, достъпна само с покана, под негово лично ръководство, създадена като част от плана му за мир в Газа, но за която той е заявявал, че може да замени ООН.

Досега малко демократични държави са се присъединили към нея. Мелони учтиво отказа да стане пълноправен член, като посочи правни проблеми съгласно италианската конституция. Но в събота тя заяви, че САЩ са поканили Италия да се присъедини като наблюдател – идея, която тя подкрепи.

Мелони все още не е решила дали да присъства лично на срещата в Института за мир „Доналд Дж. Тръмп“ във Вашингтон или да изпрати по-нископоставен ръководител. Тя заяви, че очаква да види кои други европейски лидери ще присъстват.