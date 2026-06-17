Федералният резерв започна новата ера на Кевин Уорш с непроменени лихви

Ръководителите на Федералния резерв оставиха лихвените проценти непроменени и се разделиха по въпроса дали очакват повишение на лихвите тази година, предава Bloomberg.

Новите прогнози на централните банкери показаха, че девет представители очакват поне едно повишение на лихвите с четвърт процентен пункт тази година, а шестима са на мнение, че лихвите ще бъдат вдигнати най-малко два пъти. Други деветима очакват те да останат непроменени или да бъдат понижени.

18 официални представители от общо 19 са подали прогнозите си за лихвите в края на 2026 г. Липсата на една прогноза подсказва, че новият председател Кевин Уорш, който беше критичен към т. нар. указания за бъдещето, е отказал да подаде прогноза за лихвите.

На първото си заседание под ръководството на Уорш Федералната комисия по отворения пазар гласува единодушно в сряда да запази основната лихва в диапазона 3,5-3,75%.

Това е четвъртият пореден път, в който официалните представители запазиха лихвите непроменени, докато пренасочват притесненията си от пазара на труда към инфлацията, която отчасти се дължи на последиците от войната в Иран върху цените на енергоносителите.

В изявлението си след заседанието централните банкери заявиха, че инфлацията е останала завишена и се ангажираха да постигнат ценова стабилност.

Те продължиха да характеризира растежа като „стабилен“. Представителите определиха също ръста на производителността и на капиталовите инвестиции като силен.

Изявлението беше по-кратко от последните съобщения след заседанието. Това може да е знак за предстоящите неща под ръководството на Уорш, който обеща да промени комуникационната стратегия на централната банка.

Във вероятно най-очаквания дебют на председател на Фед от десетилетия Уорш даде пресконференция след заседанието на Федерелния резерв и обяви цялостна реформа в дейността му. Той съобщи за създаването на пет работни групи, които ще се занимават с комуникациите на централната банка, баланса ѝ, зависимостта ѝ от източници на данни, производителността и работните места, както и с "рамките" на централната банка за инфлацията.

Уорш заяви също така че се въздържа от участие в прогнозите на банката за бъдещото равнище на лихвените проценти. Той също така промени изявлението за политиката на Фед, като отбеляза, че то е "малко по-кратко, малко по-просто и се отказва от някои по-стари формулировки".

Уорш е под натиск да отправи надеждно послание към инвеститорите за управлението на инфлацията, която отново се ускори. То може да противоречи на очакванията на президента Доналд Тръмп, който заяви многократно, докато обмисляше кандидатите за поста, че иска председател на Фед, който ще понижи лихвените проценти.

Ръст на очакванията за инфлацията

Централните банкери направиха редица корекции на икономическите прогнози от март скоро след началото на конфликта в Близкия изток.

Средната им прогноза за инфлацията тази година се повиши до 3,6% спрямо 2,7% преди това. Прогнозата им за основната инфлация за 2026 г., която изключва волатилните категории на храните и енергията, също беше повишена от 2,7% на 3,3 на сто.

Официалните представители намалиха средната си прогноза за растежа през 2026 г. от 2,4% на 2,2%, а средната прогноза за безработицата към края на 2026 г. беше свита от 4,4% на 4,3%.

Икономическите условия за централните банкери се промениха рязко след началото на годината, когато нестабилността на пазара на труда и по-добрите прогози за инфлацията засилиха вероятността от понижения на лихвите през 2026 г.

Оттогава силните данни за работните места показаха, че пазарът на труда излиза от дългия период на слаб ръст на новонаетите служители. Създаването на работни места надхвърли всички прогнози през май, а безработицата остана стабилна на ниво от 4,3%.

В същото време докладът през април за цените показа, че предпочитаният от Фед показател за инфлацията е достигнал 3,8% спрямо година по-рано, най-голямото увеличение от 2023 г. Отделни данни за потребителските и производствените цени също нараснаха през май с най-бързия си темп от над три години насам.

Пазарите очакват едно повишение на лихвите с четвърт процентен пункт до края на 2026 г.