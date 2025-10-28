Китай изважда електромобилите от новия си петгодишен план за развитие

Китай изключи електрическите превозни средства от списъка си със стратегически индустрии в петгодишния си план за развитие за периода 2026-2030 г., съобщава Ройтерс.

Това е първото изключване на електромобилите от над десетилетие, тъй като секторът се сблъсква с редица предизвикателства, свързани със свръхпредлагането.

Превозните средства, използващи нов вид енергия (NEV) – категория, включваща електрически превозни средства, плъгин хибриди и превозни средства с горивни клетки – бяха включени като стратегически развиващи се индустрии в предходните три петгодишни плана, насочени към повишаване на конкурентоспособността на промишлеността на Китай.

Пекин и властите на китайските провинции предоставиха милиарди долари субсидии, помагайки на индустрията да постигне водеща позиция на световния пазар и да развие силна верига на доставки за електромобили.

Въпреки това, 15-ият петгодишен план, публикуван от информационната агенция „Синхуа“, дава приоритет на квантовите технологии, биопроизводството, водородната енергия и ядрения синтез като нови двигатели на икономическия растеж, заличавайки NEV от списъка.

Пълният петгодишен план ще бъде публикуван на парламентарно заседание през март.

Последните години Китай се превърна в най-големия автомобилен пазар в света. Но секторът сега е обхванат от свръхкапацитет, продължителна ценова война и прекомерна конкуренция.

В коментари относно новия петгодишен план, публикувани от „Синхуа“, китайският президент Си Дзинпин подчертава важността на това да се избягват бързите, необмислени инвестиции в същите „нови продуктивни сили“.

„Целта ни е да насочим всички заинтересовани страни да възприемат разумен, рационален и реалистичен подход в работата си и да се въздържат от прибързано предприемане на нови инициативи“, посочва Си.

По-рано тази година той постави под въпрос дали всяка провинция трябва да развива индустрии като изкуствен интелект, изчислителна мощност и електрически превозни средства.

Откакто Китай започна да залага на електромобилите през 2009 г., все по-голям брой градове, които традиционно не са известни като центрове за мобилност, като Хъфей и Сиан, се превърнаха в двигатели за електрификацията при автомобилите. Напредъкът, в съчетание с амбицията на Китай да бъде водещ играч в индустрията, накара почти всяко населено място да търси начин за развитие в тази област.

Пренаселеният вътрешен пазар с десетки марки, които се борят за вниманието на потребителите на фона на засиления дефлационен натиск, се утежнява от облаци, надвиснали над износа на автомобили, докато Китай търси решение на търговското напрежение със Запада.

Китайската комунистическа партия издава петгодишни планове от 1953 г. насам, за да определи икономическите и индустриалните приоритети за развитието на страната.

Анализ на Rho Motion показва, че през септември в света са били продадени 2,1 млн. електромобили, като Китай формира около две трети от световните продажби, регистрирайки около 1,3 млн. доставки.

За да се справят със силната конкуренция у дома и да заобиколят митата, много китайски концерни засилват инвестициите в други страни. Компаниите са инвестирали през 2024 г. повече средства отвъд граница, отколкото в Китай. Китайските преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в областта на електромобилите са се увеличили средно до 30,4 млрд. долара през 2022-2024 г. от 8,5 млрд. долара през 2018-2021 г., изчислява мозъчният тръст Rhodium Group.

Междувременно Китай наложи нови мерки за износ на електромобили, като част от усилията на Пекин за затягане на контрола върху разрастващата се индустрия. От началото на следващата година производителите на автомобили в Китай ще се нуждаят от лицензи за износ на електрически превозни средства, което трябва да ги приведе в съответствие със съществуващите правила за конвенционалните и хибридни автомобили.

Мярката е предназначена да ограничи износа на нискокачествени продукти, да предотврати дъмпинга и да накара компаниите да се конкурират по отношение на технологиите, а не на цените.