Китайските летящи коли се готвят да завладеят Персийския залив

Извършвайки пилотиран полет на новото си превозно средство Land Aircraft пред публика в Обединените арабски емирства (ОАЕ) в неделя, базираната в Гуанджоу компания Aridge направи поредната си кампания в опит да се превърне в предпочитан вариант за транспорт за свръхбогатите в Персийския залив, пише Bloomberg.

Електрическата летяща кола може да излита и каца вертикално като конвенционален хеликоптер. Според Aridge, превозното средство вече е привлякло 600 предварителни поръчки, включително от базираната в ОАЕ Ali & Sons Group и катарската Almana Group.

Летящата кола на Aridge, която се управлява чрез джойстик и предлага автоматизиран режим на полет, ще струва под 270 000 долара на китайския пазар.

„Проектирана е така, че да е достъпна и да може да се управлява от обикновени хора, от всички – не е нужно да сте професионален пилот“, посочва Майкъл Чао Ду, главен финансов директор и вицепрезидент на компанията.

Aridge, подразделение на Xpeng Motors, отразява нарастваща тенденция в ОАЕ - страна, известна с небостъргачите си и демонстрациите си на технологии и богатство.

Напредъкът в развитието на технологията на батериите доведе до появата на десетки компании за летящи таксита в международен план. Големите инвестиции в изследвания и производство обаче все още не са дали търсените плодове и не е ясно дали индустрията има жизнеспособно бъдеще отвъд свръхбогатите жители на страните от Персийския залив и в други краища на света. Дори някои от най-известните стартъп компании в сектора срещат затруднения с финансирането.

Joby Aviation, базиран в Санта Круз оператор на подобни летателни апарати, също планира да разшири услугата си за летящи таксита в Дубай.

Първият публичен пилотиран полет на Aridge Land Aircraft Fly на остров Палм Джумейра в Дубай в неделя беше осъществен, след като през септември Aridge получи специално разрешение за полет на пилотиран самолет от Главната администрация за гражданска авиация на ОАЕ. След тази тестова фаза ще са необходими други разрешения за експлоатация и продажба.

Летящите автомобили са „бъдещето на мобилността“, изтъква Али Ал Блуши, представител на органа за гражданска авиация на Дубай. „Очакваме те да станат достъпни съвсем скоро, тъй като повече компании навлязат на пазара“, добавя той.

Aridge съобщава, че е започнала масово производство в китайско съоръжение, способно да произвежда 10 000 летящи коли годишно. Очаква се първите продажби да започнат през 2027 г.