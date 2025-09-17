Инцидент с летящи коли на Xpeng повдига въпроси относно безопасността им

Два летящи автомобила на подразделение на китайския производител на електромобили Xpeng Inc. са се сблъскали във въздуха по време на репетиция за авиошоуто в Чанчун, съобщава Bloomberg.

Инцидентът повдига нови въпроси относно безопасността на технологията, която се очаква да намери глобално приложение в бъдещето.

При кацане едното от т.нар. превозни средства, излитащи и кацащи вертикално (eVTOL) се е запалило, докато другото е успяло да се приземи безопасно, става ясно от изявление на Xpeng Aeroht, стартъп компания, която стана дъщерно дружество на китайския автопроизводител през 2020 г.

Кадри от инцидента показват черен дим, издигащ се от разбития eVTOL в равно тревисто поле, както и пожарни коли наблизо.

Двата летателни апарата са летели твърде близо един до друг и са се сблъскали по време на репетицията. Властите вече са разчистили мястото и разследват причината за инцидента, добавя Xpeng Aeroht.

Инцидентът е неуспех за Xpeng Aeroht, която се готвеше да стартира доставките на своя Land Aircraft Carrier - обикновен електрически самолет, който се предлага с отделен eVTOL модул. Land Aircraft Carrier в момента е наличен за поръчка в Китай и се очаква да влезе в масово производство през 2026 г.

Летящите коли - все още далеч на хоризонта

Китай отдавна насърчава перспективата за търговски летателни апарати, която би била от полза за eVTOL индустрията и би помогнала за масовото внедряване на такива превозни средства. Но остават въпроси относно безопасността и надеждността на машините, които могат да превозват хора на къси разстояния. Предвижда се много от тях да бъдат и безпилотни, т.е. задвижвани чрез система за автономно управление.

По време на инцидента един пътник е бил ранен и откаран в болница, като местните медии посочват, че не е в тежко състояние.

Xpeng Aeroht заяви във вторник, че никой не е пострадал, въпреки че на мястото е забелязана и линейка. Пожарни коли са изгасили с вода пламъците, обхванали повредения летящ автомобил, показват видеоклипове.

Инцидентът с eVTOL е предхождан от мащабна сервизна акция, която засегна голяма част от превозните средства P7+ на Xpeng. Компанията беше принудена да направи корекции заради неизправност в кормилното управление.