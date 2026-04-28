Защо международните автомобилни концерни не могат да си позволяват да загърбят Китай

На автомобилното изложение в Пекин западните производители на автомобили представиха редица модели, специално предназначени за Китай, в опит да запазят позициите си на най-големия автомобилен пазар в света. Макар че някои от тях имат потенциал да станат популярни, новият тласък към локализация няма да успее да възстанови старата слава на международните играчи, пише Bloomberg.

Въпреки това, тези компании трябва да се придържат към подхода за присъствие (по възможност значително) в Китай. Конкуренцията на този пазар е от съществено значение за чуждестранните автомобилни производители, за да останат актуални в дългосрочен план. Тъй като действието се измества отвъд Китай, към отвъдграничните пазари, опитът, натрупан от конкуренцията на най-взискателната арена в индустрията, ще се окаже ценен в регионите на растеж.

Сред основните премиери по време на най-голямото автомобилно изложение в Китай, което продължава до 3 май, като част от стратегията за локализиран фокус на много марки, изпъкват E7X на Audi AG, седанът bZ7 на Toyota Motor Corp. и средният кросоувър ID.AURA T6 на Volkswagen AG.

Hyundai Motor Co. представи два прототипа Venus и Earth , които ще влязат в масово производство по-късно тази година. Nissan Motor Co. показа набор от хибридни SUV-ове, докато Ford Motor Co. демонстрира електрическия си Bronco.

Всички модели са разработени с китайски технологии или партньори в съвместни предприятия. Това е обрат на динамиката от 80-те години на миналия век, когато се създават първите съвместни предприятия със западни концерни за производство на бензинови коли. Но около 2000 г. Пекин решава да изпревари чуждестранните си партньори, като заложи на превозни средства, задвижвани с чиста енергия.

Усилията започнаха да се отплащат 20 години по-късно. Според консултантската фирма AlixPartners, електрифицираните автомобили представляват само една пета от продажбите в Китай през 2021 г. До 2024 г. този дял скача до 50% и се очаква да надхвърли 80% до края на десетилетието.

Международните автомобилни производители бяха изненадани от бързия преход към екологични превозни средства, който напредна, докато границите на Китай бяха ефективно затворени по време на пандемията. Сега те трябва да разчитат на получаването на базовата технология и софтуер от местни партньори, за да привлекат китайските шофьори - и все по-често тези в чужбина.

bZ3x на Toyota, от същото семейство като току-що представения седан bZ7, отчита около 90 000 продажби през последната година от пускането си на пазара. Това е солиден резултат, но едва ли е впечатляващ. Изгодната начална цена от 109 800 юана (16 000 долара), с около 6000 долара по-малко от предишния модел и в същата категория като нискобюджетните предложения на BYD Co., несъмнено подкрепя продажбите.

Но Audi, луксозното подразделение на Volkswagen, не се представя толкова добре. Миналата година компанията пусна на пазара елегантен, пълен с джаджи електромобил без традиционното лого с четири пръстена. Стилизирана като AUDI с главни букви, марката, предназначена за по-младите китайски купувачи, работи с партньора SAIC Motor Corp. за производството на E5 Sportback, първият опит в стратегията за адаптация на марката.

Въпреки че е обичан от критиците, продажбите на този модел са слаби. Само 10 000 бройки са доставени от дебюта му през септември.

Ето защо не е изненадващо, че Volkswagen все по-често акцентира върху плановете си за износ от своята развойна база в Източен Китай, където разходите за разработка са с до 50% по-ниски, отколкото на други места. След като започна износ на местно произведени автомобили за Близкия изток и Виетнам миналата година, германският автомобилен производител сега се насочва към Югоизточна Азия, Латинска Америка и Африка.

Поддържането на връзка с Китай позволява на международни марки като Nissan Motor Co. да съкратят циклите си на разработка - пълният процес на превръщане на една идея в масово произвеждан автомобил - до две години в сравнение със стандартните седем. Японският производител, който е на загуба, обяви нова стратегия, насочена към увеличаване на продажбите на местно ниво, като същевременно насърчава износът.

Въпреки че западните автомобилни производители развиват бизнес в Китай от десетилетия, концепцията за продажба на автомобили, проектирани специално за пазара, се появи едва преди три години. И дори през това време идеята трябваше да се променя и развива. Сега е по-точно да се каже, че международните марки са в Китай, за да доставят до целия свят. Само така те имат шанс да останат конкурентоспособни.