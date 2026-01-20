Чешката отбранителна CSG се готви за листване в Амстердам за 3,8 млрд. евро

Базираната в Прага компания Czechoslovak Group (CSG) ще пусне до 15,2% от акциите си в първичното си публично предлагане, съобщиха от компанията във вторник. Това ще ѝ донесе пазарна капитализация от 25 млрд. евро в потенциално най-голямото листване в сектора на отбраната досега, съобщава Ройтерс.

Предлагането в Амстердам има за цел да събере 3,8 млрд. евро, се посочва в проспекта.

CSG е една от най-бързо развиващите се компании в отбранителния сектор в света, произвеждаща боеприпаси с голям и малък калибър, радари и тежко наземно оборудване, и разширява дейността си в областта на реактивните двигатели.

Собственост на 33-годишния Михал Стърнад – син на основателя, който започва да търгува със старо военно оборудване от съветската епоха през 90-те години, CSG обяви намерението си да пусне акции на борсата миналата седмица и напредва със сделката по-бързо от стандартния процес.

CSG заяви, че IPO-то „повишава профила на групата пред международната инвестиционна общност, разпознаваемостта и доверието в марката, а също така ще осигури допълнителна финансова гъвкавост и разнообразие чрез достъп до по-широк спектър от опции за набиране на капитал“.

Според проспекта цената на предлагането е 25 евро на акция.

Предлагането се състои от 30 млн. нови акции и до 122 млн. съществуващи акции, включително опция за превишаване размера на предлагането – механизъм, използван при листването на акции за подкрепа на цената, ако е необходимо – които се държат от Strnad.

Покрити записвания, силно търсене в сектора на отбраната

Записванията за предлагането са покрити и показват, че търсенето надвишава размера на IPO-то, според един от организаторите на сделката.

Цените на европейските акции в индустрията на отбраната достигнаха рекордни нива, тъй като инвеститорите се насочват към сектора след инвазията в Украйна през 2022 г. и нарастващите глобални размирици от Венецуела до Иран.

Предлагането на CSG, ако бъде изпълнено изцяло, ще бъде най-голямото листване в Амстердам от KKR Private Equity Investors през 2006 г., което събра 5 млрд. долара, според данни на Dealogic.

Ако се упражни опцията за превишаване размера на предлагането, Стърнад ще спечели нетни постъпления от почти 3 млрд. евро от сделката, а компанията – 724 млн. евро, според проспекта.

Компанията ще използва постъпленията за общи корпоративни цели, се посочва в проспекта.

CSG има нетен дълг за 3,59 млрд. евро към септември 2025 г.

Очаква се търговията с акциите да започне в петък.

Проспектът показва, че Стърнад притежава 99,98% от компанията, а малки дялове притежават няколко висши мениджъри. Той ще притежава 84,78% от акциите, ако предлагането бъде завършено с пълната опция за преразпределение.

CSG прогнозира през ноември миналата година, че приходите ѝ ще се увеличат до 7,4-7,6 млрд. евро през тази година от прогнозираните за 2025 г. над 6,4 млрд. евро, а маржът на оперативната печалба ще остане на ниво от 24%-25%.

Целта е изплащане на дивидент от 30-40% от нетната печалба, платим от 2027 г.