Словакия се преориентира към боеприпаси в новата индустриална ера на Европа

Разположен над криволичеща долина и уединен сред дърветата, огромният комплекс в малкото градче Дубница над Вахом е свидетелство за миналото на Чехословакия като производител на оръжие по време на Студената война, но и за мрачните перспективи пред индустрията след падането на комунизма.

Част от съоръженията са били отдадени под наем на нови фирми. Една от тях е произвеждала касети за принтери, друга – училищни чинове. Производството на въздушни пушки до голяма степен поддържа компанията ZVS Holding. Броят на служителите е спаднал от 7000 на няколкостотин.

Възстановяването на ZVS сега е част от по-широка трансформация, докато НАТО увеличава производството на военно оборудване, пише Bloomberg. Това е процес, който има последствия за икономиката и политиката в източната част на Европейския съюз, както и за най-богатия човек в региона.

Словакия се превърна в най-големия производител на автомобили на глава от населението в света заедно с Чехия благодарение на търсенето от автомобилните компании на по-евтина и квалифицирана работна ръка. Сега войната превръща малката страна в ключова сила в производството на боеприпаси.

Новият фокус се подкрепя от тясно сътрудничество между чешкия милиардер в оръжейния бизнес Михаел Стърнад и влиятелния словашки министър на отбраната Роберт Калинак. ZVS е част от Czechoslovak Group AS (CSG) на Стърнад, която той иска да превърне в най-големия отбранителен конгломерат в Европа.

„В разгара на тази тежка икономическа криза, обхванала Европа, отбранителната промишленост е една от малкото останали спасителни въжета, които все още поддържат нашата икономика“, заяви Калинак, който познава семейство Стърнад от повече от десетилетие, в интервю в офиса си в Братислава. „Харесва ми идеята да имаме още един „стълб“, на който да се опира нашата промишленост“, каза той, предрече „не по-малко от 30 години просперитет“.

Семейство Стърнад придобива контролен дял от 50% в ZVS през 2015 г., а през 2020 г. – две години преди мащабната руска инвазия в съседна Украйна, решава да се фокусира единствено върху производството на боеприпаси с голям калибър.

Словакия сега произвежда стотици хиляди снаряди годишно спрямо едва около 30 хиляди преди войната. През последните четири години износът на отбранителни продукти е нараснал с 2200% до 2,4 млрд. евро.

Междувременно CSG отбелязва най-рязкото процентно увеличение на приходите от продажба на оръжие сред 100-те най-големи отбранителни фирми през 2024 г., според данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира.

Следващият етап ще бъде увеличаване на производството на боеприпаси с голям калибър чрез добавяне на модулни артилерийски зарядни системи, които се използват от някои държави от НАТО в 155-милиметрови гаубици, тъй като страните попълват и увеличават запасите си.

Ако тази тенденция продължи, Калинак смята, че отбранителната промишленост може да достигне до 3% от брутния вътрешен продукт. Макар че автомобилната промишленост формира около 10% от БВП, производството е в застой на ниво от около 1 млн. автомобила годишно, докато производството в отбранителния сектор нараства бързо.

Словакия е член на Европейския съюз и НАТО, но ролята ѝ в отбранителната промишленост на континента контрастира с политиката на страната. Проруският министър-председател Роберт Фицо се противопоставя на помощта за Украйна, подобно на своя колега Виктор Орбан в Унгария на юг. И двете страни са в конфликт с Брюксел поради желанието си да продължат да използват руски нефт и газ.

Но бизнесът си е бизнес. 33-годишният Стърнад има по-добри отношения със словашкото правителство, отколкото с настоящото в Чехия. Министър-председателят Андрей Бабиш, който също е милиардер, го критикува по време на предизборната кампания миналата година, че се облагодетелства от войната в Украйна.

