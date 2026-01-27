Кои компании от европейската отбранителна индустрия ще излязат на борсата след CSG

Европейските отбранителни компании бележат много високи ръстове – особено тези, които се занимават с разработка на дронове, считани за бъдещето на сектора. Това каза Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор в "Делтасток", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че е важно инвеститорите да следят съотношението между направените и изпълнените поръчки и ако компаниите имат повече поръчки, отколкото могат да произведат, това според него е добра тенденция. Той допълни, че при чешката отбранителна компания CSG Group (CSG) и германската Rheinmetall този коефициент е над 2.

По думите му инвестициите в сектора се базират на това, че геополитическата ситуация на глобалната сцена е усложнена. „Затова трябва да следим развитието на конфликтите. "Очаквам военните компании да продължат да привличат инвеститорите, тъй като влизаме в цикъл на превъоръжаване", отбеляза Чаушев и прогнозира, че Европа ще продължи да залага на произведеното на континента, което ще доведе до повече инвестиции и печалби на тези компании.

Анализаторът даде пример за сериозния интерес към отбранителния сектор. „Чешката отбранителна компания CSG Group постигна огромно IPO – 3,8 млрд. евро, което беше презаписано няколко пъти и едно от най-добрите през последните няколко години. CSG се търгува на около 40-42 съотношение цена/печалба, докато една от най-големите европейска отбранителна компании - Rheinmetall е на 90“, направи сравнение Чаушев.

Той поясни, че компанията ще инвестира в разширяване на производството на 155-мм снаряди, които са стандартът за НАТО и очакванията са от там да влязат около 750 млн. евро. „В момента запасите на Европа (около 1,7 милиона) са много ниски, а производството за целият ЕС е доста под очакваното“, коментира анализаторът.

Кои са най-бързо поскъпващите акции на отбранителни компании в Европа? Какви са важните показатели при избор на акции от сектор „отбрана“? С какво производство ще са свързани IPO-та на френската компания KNDS и полската WB Electronics?

Разговорът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.