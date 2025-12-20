Промяната в съвременната война насочва акциите на отбранителните компании към растеж

Преди време военните изпълнители бяха привлекателни за инвеститорите в акции заради тяхната издръжливост – предвидими приходи, солидни маржове на печалба и надеждни дивиденти. Времената обаче се промениха.

Гиганти в оръжейната индустрия, като производителя на изтребители Lockheed Martin Corp. и производителя на ракети RTX Corp., все още заемат ключова част от повечето портфейли от акции. Напоследък те се сдобиха с компания – пъргави, нововъзникващи компании, по-близки до технологични фирми, с високи оценки и обещание за бърз растеж на печалбата, пише Bloomberg.

Новодошлите на върха на класацията – по ръст на цената на акциите, ако все още не са лидери по пазарна стойност, включват производителя на дронове Kratos Defense & Security Solutions Inc., компанията за сателитно разузнаване Planet Labs PBC и компанията за анализ на данни Palantir Technologies Inc. Акциите на всяка от тях са удвоили цената си тази година.

AeroVironment Inc. и BlackSky Technology Inc. също предлагат силна възвръщаемост.

Снимка: Bloomberg

Поскъпването на акциите на тези компании идва на фона на промяната в характера на войната, най-очевидна в защитата на Украйна от дронове. В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп преобърна дългогодишни съюзи и подтикна държави от Европа и Азия да увеличат разходите си за бойните си сили и отбранителни способности.

Очаква се част от тези допълнителни пари да отидат при американските изпълнители.

Тази година беше „нова зора за акциите в отбранителния сектор“, коментира Джеймс Сейнт Обин, главен инвестиционен директор в Ocean Park Asset Management. „Отбраната беше дефанзивна дълго време и това все още е вярно до известна степен, но поема към обрат“, добавя той.

Резултатът е, че за инвеститорите във военни изпълнители и техните доставчици годината беше добра. Групата S&P 1500 Aerospace and Defense, която включва 24 компании, върви към скок от 41%, най-големият от 2013 г. насам, подкрепена и от силата в сектора на търговската аерокосмическа индустрия.

Този ръст е над два пъти по-голям от ръста на S&P 500 и с около 16 процентни пункта пред легендарните технологични гиганти от т.нар. Великолепна седморка.

Европейските производители на оръжие, като германската група Rheinmetall AG, шведската Saab AB и италианската Leonardo SpA, също се възстановиха, тъй като държавите на континента се стремят да увеличат федералните разходи за отбрана.

В САЩ компании от старата гвардия като RTX и Northrop Grumman Corp. отбелязват двуцифрени ръстове. Инвеститорите са ентусиазирани от военните разходи и от програмата за противоракетната отбрана Golden Dome.

Възможността администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да окаже натиск върху отбранителните контрагенти да намалят обратните изкупувания и дивидентите не успява да помрачи всеобщото вълнение.

Следват новите компании, които запушват дупки в индустрията с високотехнологични системи и материали и правят бойните действия по-смъртоносни и по-малко изискващи човешки ресурси. През юни Тръмп подписа указ, насочен към разгръщане на „доминацията на дроновете“.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет издаде меморандум по същата тема и препоръча на най-големите контрагенти да ускорят разработването на оръжия или да „изчезват“.

Разбира се, тази група ценни книжа носи и рискове. Kratos и колегата му производител на дронове AeroVironment публикуваха слаби прогнози за това тримесечие поради някои проблеми с растежа. Акциите им се сринаха в отговор.

Скептицизмът към високите оценки на пазара също подхрани слабостта, като акциите на AeroVironment поевтиняха с около 40% от рекордно високите си нива, достигнати през октомври.

Като цяло, тази година донесе онова рали с висок риск и високо възнаграждение, което не се наблюдава често в отбранителния сектор. Той обикновено си стои в спокоен ъгъл на пазара, където инвеститорите могат да се скрият при спадове.

Дори след разпродажбите оценките на много от компаниите остават високи. Kratos се търгува на около 100 пъти очакваната печалба за следващите 12 месеца. Коефициентът на Palantir, който в момента е над 190, отдавна е предмет на дебати на Уолстрийт.

За сравнение, RTX се оценява на 27 пъти печалбата, а Lockheed, „дядото“ на всички компании, известен с транспортния си самолет C-130 Hercules, само на 16 пъти.

Графика: Bloomberg

По-малките военни изпълнители изглежда се харесват на нов вид инвеститори в акции, които приемат вида риск, по-често срещан при криптовалутите или изкуствения интелект.

Що се отнася до войната в Украйна, която от известно време се очаква да приключи скоро заради водените от САЩ преговори за евентуален мир, дори да се стигне до споразумение, конфликтът фокусира вниманието върху това колко много се променя войната по принцип.

Военните пренасочват бюджетите си от традиционното военно оборудване, като танкове и други бронирани машини, към технологиите, казва Бенжардин Гъртнър, ръководител акции в DWS Group, звеното за управление на активи на Deutsche Bank. Инвеститорите трябва да пренасочат средствата си съответно, посочва той и добавя, че промяната в приоритетите на правителствата ще бъде от полза непропорционално за компаниите в САЩ и Китай.

„Засиленият фокус върху нетрадиционните изпълнители има смисъл“, коментира и Сет Зайфман от JPMorgan. Това обаче „изисква различен подход от този, с който са свикнали инвеститорите в отбраната, с по-малък фокус върху традиционните показатели за оценка, по-голяма нужда от разбиране на отделните програми и по-малка роля за възвръщаемостта на паричните средства“, заключава той.