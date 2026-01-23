Чешката оръжейна компания CSG направи забележителен дебют на борсата в Амстердам

Чешката оръжейна компания Czechoslovak Group (CSG) затвори първата си сесия на Euronext в Амстердам с ръст на цената на акциите си от 31,4%, посочва CNBC. Компанията е една от най-бързо растящитe в своя сектор и успя да набере 3,8 млрд. евро в своето първично публично предлагане (IPO) днес (23 януари).

CSG е специализирана в производството на бронирани машини боеприпаси и развива иновации в сектора на отбраната.

Забелижителният дебют обаче не подобри настроението на европейските инвеститори и паневропейският Stoxx 600 затвори седмицата с понижение, макар и с минималните 0,09% до 608,34 пункта. Пазарите все още анализират случилото се на Световния икономически форум, включително речите на канадския премиер Марк Карни, на президента на САЩ Доналд Тръмп и на Украйна Володимир Зеленскиq подписания устав на Съвета за мир, както и участниците в него.

На червена територия е и САС40, който загуби 0,07% и затвори на ниво от 8143,05 пункта. С 0,07% спад затвори и водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, чиято стойност достигна 10 143,44 пункта.

Изключение от минорните настроения е DAX, който отбеляза ръст от 0,18% до 24 900,71 пункта след данни за ръст на бизнес активността в Германия през януари.

Цената на петрола се повишава с 2,5%, след като на пазарите се появиха опасения за проблеми с доставките на петрол от Казахстан. Лекият суров петрол WTI доближава цената от 61 долара за барел в края на европейската сесия. Европейският сорт "Брент" достига до цена от малко под 66 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1784 долара. Стойността на британския паунд достига точно 1,36 долара за брой.

Евтиният долар и геополитическото напрежение подкрепят ръста в цената на златото. Търговията се извършва при 4984 долара за тройунция. Среброто поскъпва рекордно до 101 долара за тройунция.