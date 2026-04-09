Наземни дронове отменят украинските войници в над 21 хил. мисии от началото на годината

Украйна увеличава в пъти използването на наземните дронове от началото на 2026 година. По данни на Министерството на отбраната през първото тримесечие тези дронове са участвали в 21,5 хил. мисии, като само през март броят им е бил малко над 9 хил. Това е три пъти повече спрямо последните три месеца на 2025 г.

Наземните дронове заменят войниците и изпълняват рисковани мисии като осигуряване на логистика в предните линии, разминиране и поддържане на укрепени позиции (в повечето случаи напълно автономно). Наземни дроове редовно евакуират и ранени от фронтовата линия.

Те навлизат на бойното поле по-бавно от летящите дронове, но вече се използват масово и от двете воюващи страни, особено за доставки на предните позиции на фронтовата линия. Заради наситеността от летящи дронове механизирана техника има все по-ограничен достъп до фронтовата линия. Според оценки на анализатори т.нар. "линия на поражението" вече е повече от 25 км и в двете посоки на фронта, което размива много от познатите понятия във военното дело.

НАТО "проспа" революцията при дроновете

НАТО обаче "проспа" революцията при дроновете и трябва спешно да се адаптира, каза в интервю за Business Insider адм. Пиер Вандие, един от високопоставените командири в НАТО. През март той беше ръководител на първата визита на военни от НАТО в Киев.

Вандие коментира, че Алиансът трябва да се поучи от "адаптивното ДНК" на Украйна и да развие нови оръжия - бързи и адаптивни, както направиха украинците, след като бяха нападнати от Русия.

Западните кораби, самолети и танкове, които доминираха на бойното поле в последните войни, са скъпи, бавни за производство и модернизация. А използваните от Украйна дронове и роботи се придвижват от фазата на изпитанията до ръцете на войниците на бойното поле за броени месеци, посочва още Вандие пред Business Insider.

Паралелно вървят и по-сложните производства - от няколко години например Украйна разработва своя балистична ракета и според заявките на производителите скоро ще започнат тестовите изпитания.

Руската армия е окупирала 22 кв. км от началото на април

От началото на април Русия е окупирала около 22 кв. км от територията на Украйна, но в същото време е загубила и около 16 кв. км. При това интензивността на бойните действия не намалява и за тези нищожни постижения има големи загуби на жива сила и техника, изчислява украинският анализатор Олександър Коваленко.

До тук април изглежда един от най-трудните за руската армия от началото на пълномащабната война. Настъпление има само в някои области и то е в рамките на 100 до 200 м на ден.

Русия пести балистичните ракети в началото на април

В първите дни на април Русия е използвала по-малко балистични ракети спрямо последните шест месеца, сочат анализите на Коваленко. От началото на април Русия е извършила една комбинирана въздушна атака, по време на която бяха използвани 10 балистични ракети ("Искандер-М" и/или севернокорейския еквивалент KN-23).

Според анализатора една от причините са атаките по заводи, които са ключови за военната индустрия на Русия, включително и Воткинския завод в Удмуртската република (вероятно с ракети "Фламинго" в края на февруари) и завода "Кремний Эл".

От друга страна април има потенциал да се превърне в месеца с едни от най-масовите удари с дронове. За първите дни бяха ползвани 2200, от които по данни на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са унищожени 2028, или 92%.

Далекобойните удари на Украйна намаляват военния потенциал на Русия

Далекобойните удари на Украйна намаляват военния потенциал на Русия, отчита и зам.-началника на Офиса на украинския президент Павло Палиса в интервю за РБК-Украйна. Той посочи за пример атаките по установки за изстрелване на дронове в летището на Донецк, окупирано от 2015 година.

От началото на годината Украйна засили ударите по цели в окупираните територии. В нощта срещу 9 април има данни за силни взривове в складове с боеприпаси в Луганск, както и отново около Керч (Крим). Вече денонощие гори петролната база във Феодосия като сателитни снимки показаха, че са ударени два от резервоарите.

Тази нощ в Краснодарския край беше атакувана линейна производствено-диспечерска станция "Кримская", част от инфраструктурата на магистралния петролопровод, отговорен за доставките на петрол към Новоросийск и две рафинерии в региона - Афипската и Илска. Има съобщения за пожар в електрическа подстанция, намираща се на територията на "Кримская", което спря електроснабдяването в региона.

От своя страна Русия атакува Одеска, Харковска, Сумска област, както и Павловград. Руски военни кореспонденти съобщават и за удар по танкер в Измаил, както и по петролни съоръжения в Херсонска област и в Кривий Рих.

Русия удари цели в Херсонска област с тежки авиационни бомби

Руски военни кореспонденти съобщават за серия от удари в Херсонска област с тежки авиационни и термобарични бомби. Според съобщенията цел е Херсонския машиностроителен завод.

Сводката а Генералния щаб на ВСУ за 1505-ия ден от пълномащабната война съобщава за 75 въздушни удара с 250 авиационни бомби и 3600 артилерийски обстрела по обекти на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 10 100 fpv-дрона.

Като цяло на бойното поле се връща фокусът към Покровското направление и ВСУ съобщава за 32 атаки в тази част на бойното поле като Институтът за изучаване на войната (ISW) съобщава за успехи на украинската армия в защита на части от това направление. Интензивни са боевете и около Костянтинивка (20), както и около Хуляйпиле (18).

ГУР съобщава за унищожаването на последния ферибот, осигуряващ жп привози до Крим

На 5 и 6 април след серия от атаки по Крим е унищожен и последния ферибот, който осъществява жп превозите от Русия към полуострова. Това съобщава украинското военно разузнаване (ГУР). От там обръщат внимание, че услугата за превоз на жп композиции през Керченския пролив се осъществяваше от два ферибота - "Славянин" и "Авангард".

"Авангард" беше сериозно повреден при атака с дронове през март и също прекрати превози на товари.

Двата ферибота осъществяваха голяма част от доставките от горива, техника и боеприпаси за руските военни части в южните части на фронтовата линия. Според руски военни анализатори ударите са извършени от дронове FP-1, насочвани чрез Starlink. Според украински анализатори съобщенията за използването на терминали на Starlink за удари по руски цели са спорни.