Китайски конкурент на Siemens подготвя експанзия в Европа

Shenzhen Inovance Technology обмисля придобивания в Европа, което е сигнал, че китайската компания се подготвя да се конкурира на Стария континент с промишлени гиганти като Siemens и водещия доставчик за автомобилната индустрия Robert Bosch, пише Bloomberg.

Компанията стана водещата местна компания за автоматизация на промишлеността в Китай с ръст на приходите от над 22% миналата година. Inovance подготвя вторично листване в Хонконг освен в Шънджън, при което може да набере 2 млрд. долара, за да финансира експанзията си в чужбина.

„Разполагаме с достатъчно ликвидни средства“, коментира Маркус Финкбайнер, ръководител на отдела за продажби на Inovance за Германия, Швейцария и Австрия. „Ако възникне добра възможност, със сигурност ще я обмислим“, допълни той.

Inovance се стреми към по-голямо присъствие в Европа, за да спечели по-големи клиенти от промишления сектор и да разшири присъствието си в производството, заяви Финкбайнер. Компанията, която се оценява на около 165 млрд. юана (23,1 млрд. долара), е създадена през 2003 г. като доставчик на софтуер за асансьори.

Пробивът на територията на Siemens в областта на софтуера за заводска автоматизация, съчетан с изкуствен интелект, може да се окаже труден, тъй като компаниите се стремят да ограничат споделянето на важни данни. Inovance произвежда и задвижващи системи за електромобили, където увеличаването на продажбите може да се окаже по-лесно.

До момента присъствието ѝ в Европа е слабо, малко над 1% от нейните 28 хил. служители се намират в региона. Компанията има офиси в седем страни, които осигуряват дистрибуцията на продуктите ѝ като нисковолтови честотни преобразуватели, които регулират скоростта на електрическия двигател.

Китайските производители, най-видимо автомобилни компании като BYD и марката MG на SAIC Motor, предизвикват все повече установени играчи като Volkswagen в Европа. В Китай местните автомобилни компании вече са водещи в продажбите с привлекателни електромобили, като сложиха край на доминацията на VW и на други германски компании като BMW AG и Mercedes-Benz.

Компании извън ЕС трябва да преодолеят препятствия за големи придобивания в Германия. Година след придобиването през 2016 г.на производителя на роботи Kuka от китайския производител на уреди Midea Group Германия понижи на 10% прага на придобиванията от инвеститори извън ЕС, свързани с критична инфраструктура, при който се изисква проверка. За други активи прагът за проверка е 25%.

Сред покупките в промишления сектор от китайски компании в Германия са доставчикът на Apple, Luxshare Precision Industry, която получи контрол върху дългогодишния производител на кабели за автомобилната индустрия Leoni. Частната Agile Robots, подкрепена от Китай и базирана в Мюнхен компания, купи тази година Thyssenkrupp System Engineering.

Изместване на Siemens

В Китай Inovance се стреми да разшири бизнеса си и планира да измести Siemens от гледна точка на продажби през следващите няколко години. Производителят на задвижващи системи за електромобили и продукти за автоматизация в заводите последователно увеличава пазарния си дял в сектора на автоматизацията в Китай за сметка на чуждестранни конкуренти като Mitsubishi Electric, Schneider Electric и Dassault Systemes.

Inovance застига Siemens в Китай – китайската компания намали разликата от 11 пъти по-малко продажби на едва 1,4 пъти. Графика: Bloomberg LP

Inovance е генерирала приходи за 6,3 млрд. долара миналата година на китайския пазар спрямо 7,1 млрд. долара за Siemens.

„Първоначалният ни план беше да изпреварим Siemens в Китай до 2030 г. При запазване на сегашния темп вероятно ще постигнем това през 2028 г.“, казва Финкбайнер.

Siemens загуби около 1,4 процентни пункта от пазарния си дял в Китай между 2019 и 2025 г., най-малкия спад сред западните конкуренти, казва анализаторът Джеймс Мур от Redburn. Най-високо оценената компания в Германия реагира, като въведе евтини продукти за автоматизация, предназначени за китайските клиенти.