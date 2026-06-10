Управителят на НЗОК Петко Стефановски подаде оставка

Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Петко Стефановски подаде оставка, съобщиха от пресцентъра на Здравната каса.

"За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост", заявява Стефановски.

Той допълва, че с екипа му са свършили много работа - дигитализация и електронизация на процесите в Здравната каса. "Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани", казва още Стефановски.

Оставката на Петко Стефановски идва ден след като от парламентарната група на "Прогресивна България" поискаха отстраняването на управителя и подуправителя на НЗОК.

В мотивите се посочва, че Стефановски системно не изпълнява задълженията си по отношение на контролната дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на системата на здравеопазването - извънболничната медицинска помощ, болничната медицинска помощ, разходите за лекарства, медицински изделия, диетични храни, помощните средства.

Според вносителите управлението е неефективно и създава системни рискове за здравеопазването.

В мотивите за освобождаването на Мавров се посочва, че е налице управленски дефицит, който засяга ефективното разходване на публичните средства в здравеопазването. Това поставя под съмнение способността на ръководството на НЗОК да осигури адекватно финансово планиране, контрол и отчетност.

От "Демократична България" (ДБ) също поискаха оставката на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров, който според ДБ "е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване".

Парламентарната група на ДПС също поиска освобождаване на цялото ръководство на НЗОК.