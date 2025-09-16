Актуализиран план предвижда на концесия да се строят магистрали, жп линии и електроцентрали

В актуализирания план за концесиите на правителството са включени редица нови стратегически обекти – автомагистралите „Рила“ (от София до граничния пункт със Северна Македония при Гюешево) и „Черно море“(между Варна и Бургас), бързите жп връзки през Стара планина (Столник-Мездра, Троян-Христо Даново и Дъбово-Горна Оряховица), както и няколко помпени електроцентрали (ПАВЕЦ "Доспат", "Равногор" и "Батак").

Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов на кръглата маса "Перспективи, предизвикателства и визия за развитие на строителния сектор", предава БТА.

Караджов каза, че освен с използване на еврофондовете, ускоряване на развитието на ключови инфраструктурни обекти може да се постигне чрез механизмите на концесията.

“Това е инструмент, който Европейската комисия поощрява. Когато публичните средства са ограничени, трябва да привлечем частния капитал – ресурс, който е наличен чрез пенсионни и международни фондове. Това е пътят да изградим магистрали, тунели, жп линии и водни съоръжения с темповете, от които България има нужда“, каза вицепремиерът.

„Не можем да позволим една естествена географска бариера като Стара планина да продължава да бъде икономическа и социална преграда пред развитието на България като модерна европейска държава. Трябва да осигурим свързаност чрез модерна инфраструктура, която да даде възможност за свободно преминаване на пътници и товари“, посочи Караджов.

Той подчерта, че строителният бранш има ключова роля в процеса на реализиране на големите инфраструктурни проекти. По думите му българските фирми са способността на държавата да реализира големи инфраструктурни проекти. „Без тях няма как да осигурим вода, пътища, магистрали и модерни железници. Затова съм убеден, че именно чрез българския бранш и чрез концесиите ще осигурим бъдещото развитие на страната“, отбеляза той.