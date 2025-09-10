Автомагистрала „Европа“ е готова и ще е отворена за движение в неделя

В неделя ще пуснем движението по цялата магистрала "Европа", съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

„Строителството на пътища беше прекратено или сведено до минимум през последните години и една от основните ни задачи е строителството на магистрали“, коментира той, цитиран от БТА.

По думите му до края на месеца ще бъде пуснат в експлоатация участъкът "Боаза" – пътен възел "Дерманци" от магистрала "Хемус".

„Разпоредил съм на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) до 1 ноември да направи пълна инвентаризация за пътната мрежа в страната и да види къде има остарели пътни знаци“, каза още регионалният министър. От АПИ уточниха, че на пътна мрежа от 20 хил. километра има над 50 хил. знака.

Иван Иванов обясни, че по участъците, където се мери средна скорост, се отчита най-високата допустима и ако някъде има ограничения, те не се вземат предвид.

Припомняме, че през август, при проверка министърът подчерта, че АМ "Европа" ще бъде пусната до средата на септември. Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП "Калотина"). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".